В Омске представят книгу о депортированных немцах и калмыках

Книга "Невольные сибиряки" расскажет истории 16 тысяч глав семей немцев и калмыков, которые были переселены в Омскую область в годы Великой Отечественной войны.

22 июня в библиотеке имени А. С. Пушкина представят книгу "Невольные сибиряки", сообщает пресс-служба правительства Омской области. Издание расскажет историю 16 тысяч глав семей немцев и калмыков, которые были высланы в Омскую область в годы Великой Отечественной войны. Их высылка происходила целыми семьями, с малолетними детьми и стариками.

В двухтомник оказались включены исторические материалы, документы, воспоминания, фотографии и очерки. Авторами книги стали учёные, писатели, журналисты и потомки тех, кто был депортирован в Омскую область.