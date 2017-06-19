В Омске представят книгу о депортированных немцах и калмыках
Общество  •  19 июня 2017, 12:25  •  печать

В Омске представят книгу о депортированных немцах и калмыках

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Книга "Невольные сибиряки" расскажет истории 16 тысяч глав семей немцев и калмыков, которые были переселены в Омскую область в годы Великой Отечественной войны.

22 июня в библиотеке имени А. С. Пушкина представят книгу "Невольные сибиряки", сообщает пресс-служба правительства Омской области. Издание расскажет историю 16 тысяч глав семей немцев и калмыков, которые были высланы в Омскую область в годы Великой Отечественной войны. Их высылка происходила целыми семьями, с малолетними детьми и стариками.

В двухтомник оказались включены исторические материалы, документы, воспоминания, фотографии и очерки. Авторами книги стали учёные, писатели, журналисты и потомки тех, кто был депортирован в Омскую область.

Теги  •  #депортация #книга

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