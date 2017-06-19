Жаркие фото: обзор соцсетей
Общество  •  19 июня 2017, 12:02  •  печать

Жаркие фото: обзор соцсетей

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Омичи поделились своими пляжными фото в соцсетях.

В минувшие выходные в Омске царила жаркая погода: столбик термометра доходил до отметки в 35 градусов. Некоторые омичи спасались от жары под кондиционерами и вентиляторами, но многие решили воспользоваться солнечной погодой и отправились загорать. Мы собрали самые яркие фотографии в нашем обзоре соцсетей.

 

Публикация от @kolesnikovaa_t

 

Публикация от @erof.a

 

Жаль, что нет бампера😂

Публикация от Евгения (@kyrnosenkova__evgenya)

 

🌞🌞

Публикация от @olya.kislicina_

 

#пляжныйсезонРегби #открытв35°

Публикация от Максим (@maksim9725)

 

Это конечно не острова но загореть можно ☀️☀️☀️☀️

Публикация от 💜🎀💎NELYA💎🎀💜♊️ (@_nelya_s)

 

Когда Омское лето нереально радует 😍

Публикация от Elena (@_kryuchkova_)

 

Отличное начало дня🤗🏄🏼‍♀️🏄🏾 все на каталку @wakeomsk 😎✌🏼 #wakeboarding #wakeomsk

Публикация от Виктория 👑 Пранкевич (@victoriya.prankevich)

 
 

Отметим, что из-за сильного паводка большинство городских пляжей до сих пор считается закрытыми. Ожидается, что официальный старт пляжному сезону в Омске будет дан 20 июня.

Как сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20 по 23 июня омичей ожидает летний характер погоды с температурой воздуха выше климатической нормы, в отдельные дни с дождём, грозой, порывистым ветром. Согласно данным портала "Гисметео", жаркая погода продержится в Омске ещё неделю.

Теги  •  #жара #пляж #погода #фото

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