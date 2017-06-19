Жаркие фото: обзор соцсетей

В минувшие выходные в Омске царила жаркая погода: столбик термометра доходил до отметки в 35 градусов. Некоторые омичи спасались от жары под кондиционерами и вентиляторами, но многие решили воспользоваться солнечной погодой и отправились загорать. Мы собрали самые яркие фотографии в нашем обзоре соцсетей.

Публикация от @kolesnikovaa_t Июн 18 2017 в 7:20 PDT

Публикация от @erof.a Июн 18 2017 в 7:13 PDT

Жаль, что нет бампера😂 Публикация от Евгения (@kyrnosenkova__evgenya) Июн 18 2017 в 6:49 PDT

🌞🌞 Публикация от @olya.kislicina_ Июн 18 2017 в 5:32 PDT

#пляжныйсезонРегби #открытв35° Публикация от Максим (@maksim9725) Июн 18 2017 в 9:09 PDT

Это конечно не острова но загореть можно ☀️☀️☀️☀️ Публикация от 💜🎀💎NELYA💎🎀💜♊️ (@_nelya_s) Июн 18 2017 в 4:26 PDT

Когда Омское лето нереально радует 😍 Публикация от Elena (@_kryuchkova_) Июн 18 2017 в 2:37 PDT

Отличное начало дня🤗🏄🏼‍♀️🏄🏾 все на каталку @wakeomsk 😎✌🏼 #wakeboarding #wakeomsk Публикация от Виктория 👑 Пранкевич (@victoriya.prankevich) Июн 18 2017 в 1:31 PDT

Отметим, что из-за сильного паводка большинство городских пляжей до сих пор считается закрытыми. Ожидается, что официальный старт пляжному сезону в Омске будет дан 20 июня.

Как сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20 по 23 июня омичей ожидает летний характер погоды с температурой воздуха выше климатической нормы, в отдельные дни с дождём, грозой, порывистым ветром. Согласно данным портала "Гисметео", жаркая погода продержится в Омске ещё неделю.