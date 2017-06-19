Жаркие фото: обзор соцсетей

В минувшие выходные в Омске царила жаркая погода: столбик термометра доходил до отметки в 35 градусов. Некоторые омичи спасались от жары под кондиционерами и вентиляторами, но многие решили воспользоваться солнечной погодой и отправились загорать. Мы собрали самые яркие фотографии в нашем обзоре соцсетей.
Отметим, что из-за сильного паводка большинство городских пляжей до сих пор считается закрытыми. Ожидается, что официальный старт пляжному сезону в Омске будет дан 20 июня.
Как сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20 по 23 июня омичей ожидает летний характер погоды с температурой воздуха выше климатической нормы, в отдельные дни с дождём, грозой, порывистым ветром. Согласно данным портала "Гисметео", жаркая погода продержится в Омске ещё неделю.