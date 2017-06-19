На девяти омских улицах уложили первый слой асфальта
Общество  •  19 июня 2017, 11:29  •  печать

На девяти омских улицах уложили первый слой асфальта

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После завершения процедуры строительного контроля дорожники приступят к укладке второго слоя асфальта.

В Омске сохраняется высокий темп ремонта дорог, сообщает администрация города. Досрочно завершена укладка первого и второго слоев асфальта на улицах Граничной, 25-й Северной и Волгоградской. На девяти магистралях полностью выполнены работы по укладке первого выравнивающего слоя дорожного покрытия. Это улицы Берёзовая, 5-я Кировская, Авиационная, Олега Кошевого, 33-я Северная, 6-я Станционная, Гуртьева, Заозёрная и проспект Королёва.

Теперь качество выполнения этого этапа ремонтных работ проверят организации, осуществляющие строительный контроль, - заявил мэр Омска Вячеслав Двораковский. - Если замечаний не появится, подрядчики приступят к укладке второго слоя асфальта. На Заозёрной, например, второй слой после необходимой проверки укладывать уже начали. До завершения ремонтной кампании остаётся больше месяца, и больших опасений, что сроки кто-то не выдержит, у нас нет.

Работы по укладке первого слоя асфальта также ведутся на улицах 22-го апреля, Энтузиастов, Гашека, 22-го Декабря и на Сибирском проспекте. На улице 2-й Солнечной второй слой асфальта укладывают частично.

Теги  •  #асфальт #дороги #ремонт

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