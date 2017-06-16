Омский этилмеркаптан превратился в "дурнопахнущее вещество"

Эксперты из Новосибирского государственного технического университета посчитали, что "газовая атака" на омичей произошла со стороны буферных прудов нефтезавода.

Региональное управление Росприроднадзора озвучило результаты экспертного исследования, проведённого в Новосибирском государственном техническом университете. Эксперты вуза выясняли причину источников выбросов "дурнопахнущих веществ" в Советском округе, которыми горожане вынуждены были дышать с начала марта.

- В течение месяца экспертная комиссия Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) проводила оценку и анализ представленных документов и материалов. По итогам работы подготовлено экспертное заключение на тему "Экспертная оценка возможных источников возникновения летучих органических соединений с органолептическими свойствами в Советском АО г. Омска" с анализом воздействия на окружающую среду отходов, изъятых из буферных прудов и размещённых на территории АО "Газпромнефть-ОНПЗ", - говорится в сообщении Росприроднадзора.

Специалисты выяснили, что наиболее вероятным источником дурнопахнущих выбросов являются буферные пруды АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Здесь, напомним, с декабря 2016 года проводились работы по обработке водяным паром нефтесодержащих отходов и их перемешивания с соломой.

- В результате проведения в 2017 году работ на буферных прудах с обработкой водяным паром нефтесодержащих отходов с одновременным перемешиванием их с соломой был изменён режим эксплуатации прудов, в связи с чем эти работы могли привести к физико-химическим воздействиям с образованием выбросов ДПВ (дурнопахнущих веществ), - добавляют эксперты.

Дело в том, что при повышении температуры при паровом прогреве увеличивается летучесть выявленных серосодержащих органических веществ, следовательно, усиливается запах. А пропарка соломы может привести к появлению резкого специфического запаха. Он вызывается жирными кислотами, которые, в свою очередь, обладают сильным раздражающим запахом. Это "гремучее сочетание" может привести к появлению запаха с новыми органолептическими проявлениями.

Буферные пруды нефтезавода стали не единственным объектом экспертных исследований. Проверяли также ОАО "ОмскВодоканал" и ОАО "Омский каучук". Но специалисты сделали вывод: эти предприятия являются наименее вероятными источниками выбросов по сравнению с буферными прудами.

- Из рассмотренных экспертами трёх предприятий и объектов, деятельность которых могла бы вызвать выбросы ДПВ в зоне Советского АО Омска, в период первого квартала 2017 года, изменение технологии зафиксировано только на территории буферных прудов АО "Газпромнефть-ОНПЗ", - резюмируют эксперты.

Добавим, Советским районным судом к рассмотрению приняты два иска от Росприроднадзора. В одном из них надзорное ведомство просит закрыть буферные пруды до получения соответствующих разрешений на проводимые там работы. Во втором - просит суд обязать компанию прекратить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ с конкретных источников.