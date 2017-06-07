ИКЕА 1200*90
"Газпромнефть-ОНПЗ" пригрозил остановкой омского нефтезавода
Общество  •   7 июня 2017, 14:50, последнее обновление 7 июня 2017, 14:59  •  печать

"Газпромнефть-ОНПЗ" пригрозил остановкой омского нефтезавода

Автор:

Если судебный иск, поданный региональным Росприроднадзором удовлетворят, омский нефтезавод может прекратить работу. Об этом в судебном заседании сообщил представитель АО "Газпромнефть-ОНПЗ".

Сегодня, 7 июня, в Советском районном суде Омска началось рассмотрение иска регионального управления Росприроднадзора к АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Надзорное ведомство требует прекратить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на конкретных источниках, принадлежащих нефтяникам. Но, как заявил в суде представитель компании, если иск удовлетворят, это грозит печальными последствиями не только региону, но и государству.

- Если иск удовлетворят, то практически весь завод встанет. Фактически речь идёт об остановке предприятия, - подчеркнул представитель компании. - Если предприятие остановится, то будут социально-экономические последствия. В том числе для государства.

- Мы понимаем, что предприятие крупное. Но Ростехнадзор заявил нам, что остановка источников загрязнения возможна, - добавил представитель Ростехнадзора.

Теги  •  #Газпромнефть #суд #этилмеркаптан

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Галина Харламова  •  7 июня 2017, 15:10

Честное слово, сколько можно издеваться над нами? Месяцами воняло одорантом для газа, а сейчас шумиху подняли из-за других выбросов. Было 400 ПДК по меркаптану. Такое ощущение, что специально уводят в сторону от реального виновника. И про тэц-5 специально говорят, а кто одорант сбрасывал?

Ответить
Последние новости
Греческая актриса сыграет Афродиту на омской сцене  •  сегодня, 13:00  •   1
Водитель "Волги" погиб в ДТП на трассе под Омском  •  сегодня, 12:43  •   1
Уроженец Омской области забил собутыльника кружкой в Воронеже  •  сегодня, 11:47
В Омске поймали рецидивиста, воровавшего рельсы  •  сегодня, 11:34  •   1
В Омске могут снова повысить цены на проезд в общественном транспорте  •  сегодня, 11:09
В Омске назначили нового директора ТЮЗа  •  сегодня, 10:51
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400