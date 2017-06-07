"Газпромнефть-ОНПЗ" пригрозил остановкой омского нефтезавода

Сегодня, 7 июня, в Советском районном суде Омска началось рассмотрение иска регионального управления Росприроднадзора к АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Надзорное ведомство требует прекратить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на конкретных источниках, принадлежащих нефтяникам. Но, как заявил в суде представитель компании, если иск удовлетворят, это грозит печальными последствиями не только региону, но и государству.
- Если иск удовлетворят, то практически весь завод встанет. Фактически речь идёт об остановке предприятия, - подчеркнул представитель компании. - Если предприятие остановится, то будут социально-экономические последствия. В том числе для государства.
- Мы понимаем, что предприятие крупное. Но Ростехнадзор заявил нам, что остановка источников загрязнения возможна, - добавил представитель Ростехнадзора.
Честное слово, сколько можно издеваться над нами? Месяцами воняло одорантом для газа, а сейчас шумиху подняли из-за других выбросов. Было 400 ПДК по меркаптану. Такое ощущение, что специально уводят в сторону от реального виновника. И про тэц-5 специально говорят, а кто одорант сбрасывал?