LIVE: Росприроднадзор судится с "Газпромнефть-ОНПЗ" из-за буферных прудов 

В Советском районном суде началось рассмотрение иска Росприроднадзора к "Газпромнефть-ОНПЗ" о прекращении работ на буферных прудах. "Омск Здесь" ведёт трансляцию из зала суда.

14:11 Рекультивация участка буферных прудов входит в список требований иска Росприроднадзора.

14:10 Эксперт: "Вывод буферных прудов из эксплуатации и их рекультивация без ввода новых очистных сооружений грозит экологической катастрофой".

13:43 Росприроднадзор утверждает, что в прудах содержится нефтешлам - отход третьего класса опасности. Эксперт заявляет, что такое в принципе невозможно.

13:39 Эксперт: "Донные отложения буферного пруда сложно назвать отходом. Их при очистке вынимают и при наличии технологии используют в полезном производстве. Вплоть до того, что используют для лечения артритов и артрозов".

13:28 Эксперт будет допрошен.

13:22 "Газпромнефть" заявила ходатайство об участии в процессе эксперта Татьяны Малютиной доктора химических наук.

13:18 "Газпромнефть" рассказывает про устройство буферного пруда. "К 2020 году будут построены новые очистные сооружения на заводе. После этого сточные воды по многим показателям будут превышать качество воды в Иртыше. Очищенные стоки заменят на заводе техническую воду".

13:04 Росприроднадзор: "Карта красивая, но нужно время на её изучение. По этилбензолу в городе было превышение ПДК на прудах 1-1,5 раза".

13:03 "Газпромнефть": "Максимальные ПДК были выявлены в городке Нефтяников. Вэтот момент дул юго-западный ветер. Это значит, что источник загрязнения был на левом берегу, а не на буферных прудах".

13:02 Подготовлена карта с направлением ветра и видом загрязняющего вещества и места забора воздуха.

13:00 Ренат Вагапов выступает как эколог со стороны "Газпромнефти".

12:55 "Газпромнефть": "Надзорные органы заявляли, что выявлено превышение в 400 раз ПДК по этилмеркаптану. Сейчас в иске фигурируют запах газа, нефти и нефтепродуктов. Нам этилмеркаптан в качестве источника никто не предъявляет".

12:38 Росприроднадзор просит время на предоставление документальных подтверждений требований, заявленных в иске.

12:27 Росприроднадзор: "Мы проверяли источники выбросов - Омскводоканал, помывочно-пропарочную станцию и другие. Материалы проверок есть".

12:26 Росприроднадзор: "Это ароматические углеводороды. Ксилол, толуол, этилбензол".

12:25 "Газпромнефть": "Выбросы каких веществ?"

12:24 Росприроднадзор: "Таких выводов в иске нет. С учётом направления ветра мы заявили, что запахи были идентичны в жилой зоне и на буферных прудах. Запахи, на которые жаловались омичи, исходили из буферных прудов".

12:22 "Газпромнефть": "Как связаны превышение ПДК в жилой зоне Омска и выбросы на буферных прудах?"

12:16 Замдиректора нефтезавода Данилов: "Истцом не представлено доказательств того, что буферные пруды являются источником загрязнения. Защита не может выработать свою позицию, пока не представлено доказательств".

12:14 Росприроднадзор не может указать конкретный протокол, который указывает на факт выбросов с буферных прудов.

12:05 "Газпромнефть" интересуется, какими именно лабораторными исследованиями подтверждены факты выброса и нештатной работы прудов.

12:02 Росприроднадзор заявил, что готов предоставить эти обращения.

12:00 "Газпромнефть" интересуется, может ли Росприроднадзор представить доказательства того, что омичи обращались в надзорный орган с жалобами на запах газа, нефти и нефтепродуктов.

11:58 Суд уточняет требования истца.

11:20 Росприроднадзор дополнительно поясняет иск. Ожидалось, что углеводород и сероводород будут выбрасывать буферные пруды. В итоге при осуществлении работ пруды стали источником загрязнения более сложными веществами. При проведении работ производились выбросы ароматических углеводородов. С октября прошлого года нефтезавод разрешения на выбросы не имеет.

11:19 Суд в ходатайстве отказал. Прокуратуры на процессе не будет. По мнению суда, прокуратура самостоятельно может обратиться с иском.

11:16 Замдиректора завода Данилов: "Истец сам должен обосновывать свои доводы. Подача иска говорит о том, что собрана некая доказательная база. Прокуратура доказывать что-то дополнительно не должна".

11:13 По мнению надзорного органа, у прокуратуры есть дополнительные доводы и информация. Ответчик против привлечения прокуратуры.

11:10 На стороне истца третьей стороной может выступить прокуратура Омской области. Росприроднадзор поддерживает это ходатайство.

11:06 Объявлен перерыв 5 минут для рассмотрения поступивших ходатайств.

11:05 Ответчики не признают иск в полном объёме.

11:03 Росприроднадзор настаивает на том, что работы "Нефтехимремонта" и Нижегородского института прикладных технологий на буферном пруду должны быть приостановлены до получения необходимой разрешительной документации. А также на обязании "Газпромнефть" провести рекультивацию земельного участка у буферных прудов.

10:53 Росприроднадзор просит суд обязать провести инвентаризацию источников загрязнения. В буферном пруду с 50-х годов находятся отходы третьего класса опасности. Пруд на государственный учёт при этом не поставлен. Нефтезавод лицензии на работу с отходами третьего класса опасности не имеет. При этом в отходах, содержащихся в буферных прудах, этилмеркаптан не нашли.

10:50 Росприроднадзор: "Буферный пруд - стационарный источник выбросов. Выбросы влияют на санитарно-эпидемиологическую обстановку в Омске. Штатная работа прудов была нарушена работами, которые проводили ООО "Нефтехимремонт" и ООО "Нижегородский институт прикладных технологий. Эти выбросы могут вызывать эффект удушения у местных жителей и оказать влияние на будущие поколения".

10:40 Росприроднадзор настаивает, что источником неприятного запаха, на который омичи жалуются с середины февраля, являются буферные пруды нефтезавода. В пробах воздуха были превышены ПДК этилбензола. В частности на улице Энергетиков.

10:38 Оглашается содержание иска.

10:36 Суд на месте решил отказать в удовлетворении ходатайства "Газпромнефти". Дело продолжат рассматривать в Советском районом суде.

10:34 Росприроднадзор: "Иск не относится к экономической деятельности предприятия, поэтому иск должен рассматриваться в суде общей юрисдикции".

10:33 Родионов: "Такова судебная практика, в том числе Советского районного суда. Дела о нанесении вреда окружающей среде должны рассматриваться в арбитражном суде".

10:32 Представитель "Газпромнефти" Алексей Родионов заявляет ходатайство, что данный иск должен рассматриваться в арбитражном суде, а не в Советском районом суде.

10:31 Суд удовлетворил ходатайство со стороны истца.

10:30 Росприроднадзор настаивает на том, что судом ранее установлено, что буферные пруды являются местом хранения отходов.

10:28 Представитель ответчика Алексей Родионов заявил, что выступает против ходатайства Росприроднадзора о приобщении к делу решений судов прошлых лет о буферных прудах.

10:23 Сегодня, до начала судебного заседания в редакцию "Омск Здесь" от управления корпоративных коммуникаций "Газпромнефть-ОНПЗ" поступило сообщение, в котором озвучивается официальная позиция компании по этому судебного иска: "Исковые требования Росприроднадзора к Омскому НПЗ никак не связаны с распространением запаха этилмеркаптана в разных районах города, а также с заявленной целью проверок, в результате которых должен был быть установлен источник выбросов этилмеркаптана. Отсутствие этилмеркаптана на объектах ОНПЗ, в т. ч. буферном пруду, подтверждено актом Росприроднадзора и всеми проводимыми исследованиями. Ведомство не смогло установить источник этилмеркапатана и избрало позицию поиска нарушений экологического характера в деятельности ОНПЗ, включая необоснованные требования в отношении буферного пруда".

10:22 Завершено установление личности участников процесса.

10:18 Со стороны Росприроднадзора сегодня присутствует всего два человека, от "Газпромнефти" и подрядчиков, осуществляющих работы на буферных прудах, - 10 человек.

10:00 Это второй иск, который Росприроднадзор заявил к "Газпромнефть-ОНПЗ". Накануне началось рассмотрение иска о признании деятельности нефтезавода по осуществлению выбросов без разрешения незаконной и остановке источников загрязнения. Представители предприятия заявили, что остановка завода будет иметь большие социально-экономические последствия, что противоречит общественным интересам. Сегодня рассматривается иск о прекращении работ на буферных прудах нефтезавода, которые, по мнению Росприроднадзора, являются источником выбросов в атмосферу Омска. Напомним, что горожане с середины февраля жалуются на неприятный запах бытового газа. Надзорные органы установили, что источник загрязнения находится в северной промышленной зоне города.