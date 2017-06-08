ОНПЗ: Закрытие буферных прудов грозит экологической катастрофой

Росприроднадзор через суд просит прекратить работу на буферных прудах ОНПЗ, считая их источником неприятного запаха, на который омичи жалуются с середины февраля.

В Советском районном суде Омска сегодня, 8 июня, рассматривается иск регионального управления Росприроднадзора к АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Предметом спора стали буферные пруды компании, работы на которых надзорное ведомство требует прекратить. В Росприроднадзоре полагают, что именно они являются источником неприятного запаха, на который омичи жалуются с середины февраля. В пробах воздуха, взятых здесь, были превышены ПДК этилбензола.

- Буферный пруд - стационарный источник выбросов. Выбросы влияют на санитарно-эпидемиологическую обстановку в Омске. Штатная работа прудов была нарушена работами, которые проводили ООО "Нефтехимремонт" и ООО "Нижегородский институт прикладных технологий". Эти выбросы могут вызывать эффект удушения у местных жителей и оказывать влияние на будущие поколения, - озвучил в суде позицию ведомства его представитель.

Но эксперт, доктор химических наук Татьяна Марютина, привлечённая к суду АО "Газпромнефть-ОНПЗ", так не считает, заявив, что остановка прудов грозит катастрофой.

- Вывод буферных прудов из эксплуатации и их рекультивация без ввода новых очистных сооружений грозит экологической катастрофой, - резюмировала эксперт.

Кроме того, по её мнению, это гидротехническое сооружение приносит пользу городу и его жителям.

- Донные отложения буферного пруда сложно назвать отходами. Их при очистке вынимают и при наличии технологии используют в полезном производстве. Вплоть до того, что используют для лечения артритов и артрозов, - заметила Татьяна Марютина.