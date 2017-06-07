LIVE: Росприроднадзор vs "Газпромнефть-ОНПЗ". Трансляция из зала суда

Сегодня в Советском районном суде начинается рассмотрение иска Росприроднадзора к АО "Газпромнефть-ОНПЗ" по поводу загрязнения воздуха в Омске. "Омск Здесь" ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.

14:41 Слушания откладываются до 20 июня 14:00. На этом наша трансляция заканчивается.

14:40 Зам. генерального директора по производству нефтезавода: "Если бы запах был, то у нас бы все сотрудники ходили бы с головной болью. Никаких отклонений на объектах у нас не было. Готовы пригласить даже членов суда".

14:37 Росприроднадзор: "Мы понимаем, что предприятие крупное. Ростехнадзор заявил нам, что остановка источников загрязнения возможна. На ГРС происходит добавление этилмеркаптана в природный газ. Отобрать пробы лабораторным методом там было невозможно. Рядом с ГРС дышать невозможно".

14:36 Росприроднадзор: "Какие основания для отказа в иске?"

Газпромнефть: "Суд вправе отказать в удовлетворении иска, если оно идёт в ущерб общественным интересам. Императивных норм по запрету деятельности из-за отсутствия разрешения в законодательстве нет".

14:34 Судья уточняет: "Предприятие работало одинаково без разрешения и с разрешением на выбросы?"

Газпромнефть: "Внепланово нас проверял Росприроднадзор и планово Роспортебнадзор. По результатам нарушений санитарно-эпидемиологических норм не выявлено. Эти выбросы безопасны для человека. Две лаборатории не выявили нарушений. Наша деятельность безвредна для человека и окружающей среды. На предприятии идёт модернизация. Инвентаризацию источников загрязнений ведём с 2015 года".

14:30 Газпромнефть: "Если иск удовлетворят, то практически весь завод встанет. Фактически речь идёт об остановке предприятия.

Росприроднадзор: "Мы не хотим останавливать завод. Мы за соблюдение закона".

Газпромнефть: "Если предприятие остановится, то будут социально-экономические последствия. В том числе для государства. В нашем отзыве сказано, что удовлетворение иска противоречит общественным интересам. Мы не отрицаем, что временно у нас отсутствует разрешение на выбросы. Мы делаем все для его получения. У нас более полутысячи источников загрязнения. Проведена их инвентаризация. Мы так и не услышали, в чём заключается вред. Для контроля за выбросами делается всё. Аккредитованная лаборатория никаких нарушений не нашла".

14:28 Газпромнефть: "В чём вред осуществления выбросов без разрешения? В чём вредоносный результат?"

Росприроднадзор: "Без наличия разрешения невозможно определить степень вредя для человека и окружающей среды".

Газпромнефть: "Разрешения нет временно. У нас работает аккредитованная лаборатория, которая нарушений не выявила".

Росприроднадзор приобщает документ Роспотребнадзора, в котором сказано о том, что превышение выбросов может вызывать у местных жителей раздражение верхних дыхательных путей, слизистой и ощущение неприятного запаха. Этот же документ будет фигурировать в иске по буферным прудам.

14:26 Газпромнефть не признает исковое заявление.

14:23 Росприроднадзор просит признать деятельность нефтезавода незаконной, остановить загрязнения до получения соответствующего разрешения. Оглашение искового заявления окончено.

14:16 Газораспределительная станция на Красноярском тракте и производственные мощности завода на улице Губкина осуществляли выбросы. ГРС на учёте не состояла. В пробах у дымовой печи на ул. Губкина выявлены выбросы оксида и диоксида азота. Выброс вредных веществ на пр. Губкина происходил без разрешения. Ответственные лица привлечены к административной ответственности. У завода отсутствовало разрешение на выбросы.

14:10 Больше заявлений и ходатайств нет. Оглашается исковое заявление. Росприроднадзор настаивает на том, что нефтезавод нарушал законодательство об охране воздуха: были превышены предельно допустимые концентрации.

14:08 В сегодняшнем заседании председательствует судья Фёдор Колядов. Началось судебное заседание, на которое пришли по три человека с каждой стороны. "Газпромнефть" обращает внимание на объект ГРС, фигурирующий в иске. Просят пригласить в суд эколога. Он может рассказать о ГРС 1 на Красноярском тракте. Ходатайство удовлетворено. Эколог придёт, когда начнётся рассмотрение дела по существу.

14:00 Омичи с середины февраля жалуются на запах бытового газа в разных районах города. Надзорные ведомства пришли к выводу, что источником выбросов в атмосферу является одно из предприятий северной промышленной зоны. Росприроднадзор настаивает на том, что источник загрязнения воздуха - буферные пруды нефтезавода. К АО "Газпромнефть-ОНПЗ" иск был подан 20 апреля. Завтра в 10:00 состоится рассмотрение иска о приостановке работ на буферных прудах.