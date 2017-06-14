В Омске готовятся к новому урагану

Как сообщили в региональном МЧС, завтра, 15 июня, на территории региона снова произойдёт ухудшение погодных условий.
- Ожидаются дождь, гроза, град, ветер с усилениями до 20 м/с. Комплекс неблагоприятных метеоявлений может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, - говорится в сообщении ведомства.
Местным властям поручено организовать наблюдение за гидрологической обстановкой и своевременно информировать службы МЧС об угрозе возможных подтоплений.
Напомним, что на прошлой неделе в Омской области бушевал ураган - за сутки в Омске выпала месячная норма осадков, а в некоторых районах выпал град. По Одесскому району прошёлся настоящий торнадо.
Что зачастила непогода в наш город, один за одним предупреждения приходят, что с погодой, когда все устаканится в норму
Аномалии какие то, но это не только в Омске, в других городах России тоже такое происходит. Наверное, это проявление глобального потепления...