В Омске готовятся к новому урагану
Общество  •  14 июня 2017, 15:33, последнее обновление 14 июня 2017, 15:39  •  печать

В Омске готовятся к новому урагану

Автор:

Завтра в Омске возможно повторение пятничной непогоды. Подразделения МЧС уже переведены в режим повышенной готовности.

Как сообщили в региональном МЧС, завтра, 15 июня, на территории региона снова произойдёт ухудшение погодных условий.

- Ожидаются дождь, гроза, град, ветер с усилениями до 20 м/с. Комплекс неблагоприятных метеоявлений может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, - говорится в сообщении ведомства.

Местным властям поручено организовать наблюдение за гидрологической обстановкой и своевременно информировать службы МЧС об угрозе возможных подтоплений.

Напомним, что на прошлой неделе в Омской области бушевал ураган - за сутки в Омске выпала месячная норма осадков, а в некоторых районах выпал град. По Одесскому району прошёлся настоящий торнадо.

Теги  •  #ветер #град #гроза #МЧС #штормовое предупреждение

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Юрий Александрович  •  14 июня 2017, 16:02

Что зачастила непогода в наш город, один за одним предупреждения приходят, что с погодой, когда все устаканится в норму

Ответить
Денис Колесников  •  14 июня 2017, 17:05

Аномалии какие то, но это не только в Омске, в других городах России тоже такое происходит. Наверное, это проявление глобального потепления...

Ответить
Последние новости
Омскую топливную компанию готовят к приватизации  •  сегодня, 17:40
Омичей позвали на четырёхчасовой йога-марафон  •  сегодня, 16:24  •   1
Подорожавшие фрукты и овощи подняли прожиточный минимум в Омске  •  сегодня, 16:13
В первом квартале 2017 года бюджет Омской области оказался профицитным  •  сегодня, 16:02
Из омского Минстроя уволили Николая Зенковича  •  сегодня, 15:37
В Омске маршрутка сбила на зебре 62-летнего пенсионера  •  сегодня, 15:30
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400