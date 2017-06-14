В Омске готовятся к новому урагану

Завтра в Омске возможно повторение пятничной непогоды. Подразделения МЧС уже переведены в режим повышенной готовности.

Как сообщили в региональном МЧС, завтра, 15 июня, на территории региона снова произойдёт ухудшение погодных условий.

- Ожидаются дождь, гроза, град, ветер с усилениями до 20 м/с. Комплекс неблагоприятных метеоявлений может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, - говорится в сообщении ведомства.

Местным властям поручено организовать наблюдение за гидрологической обстановкой и своевременно информировать службы МЧС об угрозе возможных подтоплений.

Напомним, что на прошлой неделе в Омской области бушевал ураган - за сутки в Омске выпала месячная норма осадков, а в некоторых районах выпал град. По Одесскому району прошёлся настоящий торнадо.