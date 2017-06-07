Омичи сняли на видео "мини-смерч" в городке Нефтяников

Сегодня, 7 июня, в паблике "ЧП Омск" появилось видео "мини-смерча", прогулявшегося по улице Комбинатской. В ролике можно увидеть закрученный ветряными потоками столб пыли, который с каждой секундой становится всё больше, а затем моментально исчезает.

В Обь-Иртышском УГМС корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что на самом деле горожане стали свидетелями не мини-смерча, а пылевого вихря, который не так уж редок для региона.

- Это явление часто наблюдается в пустынях, полупустынях и степных зонах - именно такая в нашем регионе. Это был не смерч, а пыльный вихрь, - сообщил синоптик Обь-Иртшыского УГМС Руслан Ахмадиев. - Такие вихри возникают обычно в солнечные дни. Когда у нас сухая почва, и на неё поступает относительно холодный воздух. То есть мы имеем неоднородность распределения температуры по вертикали. Пылевые вихри могут достигать нескольких десятков метров в длину. Они совершенно безопасны, возникают стихийно и быстро пропадают.

Омичи отреагировали на опубликованное видео с юмором. Пользователь Игорь Сергеев в шутку предположил, что в ролике демонстрируются новые пылесосы-невидимки, которые засасывают песок, стоя в гараже.

Отметим, что подобные явления наблюдались в городе и раньше. В 2015 году, например, на видеохостинге YouTube появился ролик, в котором можно было увидеть пылевой вихрь, кружащий на детской площадке в микрорайоне Московка-2.