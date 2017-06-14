В центре Омска появится авангардный арт-объект
Общество  •  14 июня 2017, 13:40, последнее обновление 14 июня 2017, 14:07  •  печать

В центре Омска появится авангардный арт-объект

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15 июня в центре Омска будет установлен новый арт-объект.

В рамках Омской арт-резиденции возле Тарских ворот появится новый арт-объект. Автором проекта является известный московский архитектор Алексей Комов.

Помимо эстетических задач арт-объект несёт и прикладной смысл, решая проблему нехватки лавочек на этой пешеходной зоне. Благодаря удобству и масштабу конструкции на ней смогут разместиться более десяти человек.

Создатели уверены, что данный арт-объект выведет авангард на улицы города, и приглашают омичей на праздничное открытие, которое состоится 15 июня в 18:00.

В Омске продолжается форум "Омская арт-резиденция: город и люди". Его организатором выступает ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.

Теги  •  #арт-объект #арт-резиденция #Тарские ворота

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Комментарии
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Владимир Семенов  •  14 июня 2017, 14:11

Интересный объект. Возможно, что он понравится горожанам, но проблему с лавочками все равно необходимо решать.

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