От разваливающегося дома в Нефтяниках отказалась управляющая компания

За пару недель до вчерашнего инцидента дом по улице 50 лет Профсоюзов остался без коммунального обслуживания.

Утром в доме № 57б по улице 50 лет Профсоюзов, где накануне произошло частичное обрушение стены на уровне пятого этажа, работала спецкомиссия из представителей мэрии, Минстроя и Госжилинспекции. Специалисты признали, что "ситуация плачевная". Но пока владельцы жилья не могут получить помощи.

Управляющая компания "ЖКХ-Сервис", по нашей информации, около 12 дней назад отказалась от обслуживания этого дома, - прокомментировал замдиректора департамента городского хозяйства Дмитрий Зярко.

Как говорят жители дома, виной разрушения могло стать плохое состояние кровли. Ветхая крыша постоянно протекала, а её ремонт запланирован лишь на 2018 год. Чтобы здание признали аварийным, необходимо соответствующее техническое заключение. Для жильцов получение этого документа будет не бесплатным.