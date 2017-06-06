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На юге Омской области построят дорогу в обход Казахстана
Общество  •   6 июня 2017, 15:15, последнее обновление 6 июня 2017, 15:19  •  печать

На юге Омской области построят дорогу в обход Казахстана

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Дорожники планируют изменить трассу Омск - Русская Поляна, которая частично проходит по территории соседнего государства.

Областная магистраль изменится на участке Лобота - Милоградовка, где водители поневоле пересекают государственную границу.

Девять километров дороги проходит по территории Казахстана. Раньше не было проблем с таможней. А сейчас казахстанские пограничники нам сказали, что с 1 января 2019 года там поставят пограничный пост, и ездить по этой дороге уже будет нельзя, - прокомментировал на сегодняшней пресс-конференции замминистра строительства Омской области Дмитрий Христолюбов.

Протяжённость новой дороги составит 15 км. Её стоимость оценивается в 700 млн руб. Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта ведётся с прошлого года, сейчас бумаги готовят к отправке на госэкспертизу. По словам Христолюбова, работы начнутся уже в этом году.

Также руководитель добавил, что в этом году продолжится ремонт областных трасс из Омска в Муромцево, Тару и Русскую Поляну.

Теги  •  #Дмитрий Христолюбов #дороги #министерство строительства

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