Омичи стали реже жаловаться на дороги

Такие данные привёл на сегодняшней пресс-конференции замминистра строительства Омской области Дмитрий Христолюбов.
Количество обращений граждан по состоянию дорог за последние два года резко упало. Раза в два-три точно, - рассказал руководитель, добавив, что народный контроль за ремонтными работами в этом году только усилится.
Масштабный ремонт омских дорог, финансируемый федеральным бюджетом, начался в прошлом году. Тогда деньги выделялись из системы "Платон". В этом году средства направляются в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Москва поставила перед местными властями задачу привести в нормативное состояние половину дорог Омской агломерации. Сейчас нормам соответствует лишь 34 % городских дорог.
Это хорошо что начали следить за дорогами и во время их начали ремонтировать.
Ну да, конечно! - Реже стали жаловаться - потому что всё равно особо никто не реагирует на эти жалобы, а кроме того, Москва ж сказала отремонтировать половину дорог.. вроде как полегче теперь))