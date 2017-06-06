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Омичи стали реже жаловаться на дороги
Общество  •   6 июня 2017, 14:02, последнее обновление 6 июня 2017, 14:03  •  печать

Омичи стали реже жаловаться на дороги

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Количество жалоб на плохое состояние омских магистралей в последние годы значительно сократилось.

Такие данные привёл на сегодняшней пресс-конференции замминистра строительства Омской области Дмитрий Христолюбов.

Количество обращений граждан по состоянию дорог за последние два года резко упало. Раза в два-три точно, - рассказал руководитель, добавив, что народный контроль за ремонтными работами в этом году только усилится.

Масштабный ремонт омских дорог, финансируемый федеральным бюджетом, начался в прошлом году. Тогда деньги выделялись из системы "Платон". В этом году средства направляются в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Москва поставила перед местными властями задачу привести в нормативное состояние половину дорог Омской агломерации. Сейчас нормам соответствует лишь 34 % городских дорог.

Теги  •  #Дмитрий Христолюбов #дороги #министерство строительства

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Комментарии
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Наталья Нестерова  •  6 июня 2017, 15:02

Это хорошо что начали следить за дорогами и во время их начали ремонтировать.

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Jack Daniels  •  6 июня 2017, 15:01

Ну да, конечно! - Реже стали жаловаться - потому что всё равно особо никто не реагирует на эти жалобы, а кроме того, Москва ж сказала отремонтировать половину дорог.. вроде как полегче теперь))

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