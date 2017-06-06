Омичи стали реже жаловаться на дороги

Такие данные привёл на сегодняшней пресс-конференции замминистра строительства Омской области Дмитрий Христолюбов.

Количество обращений граждан по состоянию дорог за последние два года резко упало. Раза в два-три точно, - рассказал руководитель, добавив, что народный контроль за ремонтными работами в этом году только усилится.

Масштабный ремонт омских дорог, финансируемый федеральным бюджетом, начался в прошлом году. Тогда деньги выделялись из системы "Платон". В этом году средства направляются в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Москва поставила перед местными властями задачу привести в нормативное состояние половину дорог Омской агломерации. Сейчас нормам соответствует лишь 34 % городских дорог.