Граница на замке. Один день из жизни омских защитников российских рубежей

Удивительно, но чтобы попасть на территорию рабочего посёлка Русская Поляна необходимо несколько километров проехать по Республике Казахстан. Так получилось, что часть дороги, ведущей в муниципальное образование, принадлежит соседнему государству. И отдавать её россиянам друзья-казахи почему-то не хотят. Конечно, проверять документы у "интуристов" из России никто не станет, но останавливать машину на этом участке строго запрещено, о чём водителей проинформирует соответствующий щит у дороги.

Сам рабочий посёлок Русская Поляна почти ничем не отличается от других райцентров Омской области: жители добры и приветливы, мелкие магазины пытаются выжить после "вторжения" федеральных сетей, денег у чиновников хватает только на то, чтобы содержать дороги в более-менее приличном состоянии, а не ремонтировать их капитально. А на его окраине находится пограничная застава, где служащие днём и ночью защищают государственные рубежи от вторжения нежелательных гостей. 28 мая, в День пограничника, заставе в Русско-Полянском районе будет присвоено почётное наименование Героя Советского союза подполковника Николая Лукашова. В этот же день здесь состоится открытие памятника Николаю Лукашову и экспозиция, посвящённая его жизни.

245 километров - именно столько составляет протяжённость рубежа, на котором следят за порядком русско-полянские пограничники. Ежедневно они получают приказы на охрану государственной границы, а затем проходят десятки километров, изучая каждую сломанную ветку и подозрительный след. А помогают им в этом служебные собаки. Нарушители здесь появляются нечасто, но от этого внимание пограничников к охране границы меньше не становится.

- С учётом стратегического и экономического партнёрства между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, складывающаяся на границе обстановка стабильна и прогнозируема, - сообщил "Омск Здесь" официальный представитель ПУ ФСБ России Руслан Мустаев. - Единственная угроза, которая сейчас имеется на государственной границе, - это попытки отдельных лиц, которые занимаются незаконной миграцией, транспортировать лица, которым въезд на территорию Российской Федерации закрыт. Также не исключены факторы перемещения наркотических средств и иных веществ, которые на территории Российской Федерации запрещены.

Всегда быть начеку пограничникам помогают регулярные тренировки. На территории заставы находится специальная площадка, где личный состав постигает все тайны науки выслеживания нарушителей. Также на заставе регулярно проводятся учения, которые помогают пограничникам оставаться в тонусе. Корреспонденту "Омск Здесь" повезло - именно в день его приезда здесь была запланирована тренировка по поимке условного нарушителя государственной границы. Слаженная работа наряда, быстрота приезда на место, идеально выдрессированная собака - это лишь малая часть того, что удалось увидеть во время учений.

Вот от дежурного поступила команда: "Отделение, в ружьё!". Спустя минуту появились пограничники, которые взяли автоматы, обоймы, рации и сигнальные пистолеты и выбежали на улицу, где их уже ждала служебная машина. Несколько десятков километров по бездорожью, и наряд прибыл на место, где по легенде был замечен условный нарушитель. Собака берёт след, наряд бежит за ней, и в итоге нарушителя удаётся задержать.

- Такие тренировки для нас - обыденность, они происходят регулярно. Сотрудники привлекаются к задержанию условных нарушителей с целью систематизации, отработки навыков, практических умений личного состава, - рассказал представитель пограничной службы Павел Игнатов.

В конце рабочего дня пограничники, сдав пост, возвращаются домой. У многих из них путь со службы до квартиры занимает не больше пяти минут, ведь живут они в военном городке, который находится на территории заставы. Здания, в которых поселили защитников границы, здесь по-прежнему называют ДОСами - домами офицерского состава. В служебных квартирах пограничников встречают их родные - жёны и дети. При виде этой встречи, в голове почему-то возникает картина, передающая эмоции женщины, которая дождалась с фронта своего мужа. Только происходит это не на фоне деревянной избы, а в благоустроенной квартире.

- У нас созданы все условия: новые дома, вода, отопление, детский садик рядом, гимназия. Люди здесь очень добрые, приветливые. Нам очень нравится здесь жить, - говорит супруга пограничника Ксения Аксёнова. - Созданы все условия для того, чтобы растить и воспитывать ребёнка.

- Мы здесь живём с 2010 года. Государство нас всем обеспечило. На службе голова не греется по поводу того, чем накормить ребёнка, тепло ли ему дома и так далее, - добавляет её муж Владимир Аксёнов. - Коллектив у нас сплочённый, нас объединяет общая задача. Многие прошли боевые точки, теперь передают нам, молодым, свой опыт.

Так выглядят будни русско-полянских пограничников. Так в сибирской глубинке закаляется характер настоящих мужчин, защищающих границы своей Родины.

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Фото: Илья Петров