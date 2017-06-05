Два омских парка станут особо охраняемыми зонами

В течение этого года в Омской области появится сразу несколько особых природных территорий.

2017 год в России объявлен Годом экологии. В связи с этим в регионе проводится ряд мероприятий в сфере экологии.

- В Омске к особо охраняемым территориям будут отнесены два объекта: Советский парк и парк "Зелёный остров". Работа над этим сейчас ведётся, - прокомментировал советник департамента общественной безопасности администрации Омска Ринат Валитов на сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа".

Аналогичная работа проводится и в остальных районах Омской области.

- Сегодня в Большеуковском районе создаётся особо охраняемая территория местного значения, - рассказала начальник управления министерства природных ресурсов и экологии Омской области Любовь Ишниязова. - Принято решение, чтобы в каждом муниципальном районе была хотя бы одна такая зона. Мы дали районам наказ, чтобы такая работа была проведена до конца года.

Любовь Ишниязова добавила, что статус особо охраняемой территории в Большеуковском районе даст возможность сохранить оставшийся реликтовый сосновый бор. В целом, такие зоны передаются под особый муниципальный контроль, там могут быть запрещены вырубка деревьев, формирование участков под строительство промпредприятий, проезд транспорта и др.