ИКЕА 1200*90
Два омских парка станут особо охраняемыми зонами
Общество  •   5 июня 2017, 14:21, последнее обновление 5 июня 2017, 15:57  •  печать

Два омских парка станут особо охраняемыми зонами

Автор:

В течение этого года в Омской области появится сразу несколько особых природных территорий.

2017 год в России объявлен Годом экологии. В связи с этим в регионе проводится ряд мероприятий в сфере экологии. 

- В Омске к особо охраняемым территориям будут отнесены два объекта: Советский парк и парк "Зелёный остров". Работа над этим сейчас ведётся, - прокомментировал советник департамента общественной безопасности администрации Омска Ринат Валитов на сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа".

Аналогичная работа проводится и в остальных районах Омской области.

- Сегодня в Большеуковском районе создаётся особо охраняемая территория местного значения, - рассказала начальник управления министерства природных ресурсов и экологии Омской области Любовь Ишниязова. - Принято решение, чтобы в каждом муниципальном районе была хотя бы одна такая зона. Мы дали районам наказ, чтобы такая работа была проведена до конца года.

Любовь Ишниязова добавила, что статус особо охраняемой территории в Большеуковском районе даст возможность сохранить оставшийся реликтовый сосновый бор. В целом, такие зоны передаются под особый муниципальный контроль, там могут быть запрещены вырубка деревьев, формирование участков под строительство промпредприятий, проезд транспорта и др.

Теги  •  #Зеленый остров #пресс-центр МКР-Медиа #Советский парк #экология

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Людмила Демиденко  •  5 июня 2017, 18:07

Ага, сейчас на Зеленом дорубят по-быстрому то что еще растет, а потом и в статус "охраняемой зоны" можно будет перевести...

Ответить
Последние новости
Следователи заинтересовались нападением спортсмена на врачей скорой  •  сегодня, 18:00
Омским министром культуры стал музейщик Юрий Трофимов  •  сегодня, 17:44
Пьяный омич упал с пятого этажа и отделался переломом  •  сегодня, 17:29  •   1
В центре Омска сгорел попавший в ДТП автомобиль Hyundai  •  сегодня, 17:13  •  
В центре города открыли стрельбу из автомата  •  сегодня, 16:52  •   2  •  
В Омске бывший заключённый избил сотрудника УФСИН  •  сегодня, 16:40
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400