В Омской области стартуют экологические туры по солёным озёрам и природным паркам

К нынешнему туристическому сезону по Омской области проложили сразу несколько экологических маршрутов.

Экотуризм предполагает посещение особо охраняемых природных территорий. В нашем регионе находятся два десятка заказников и несколько уникальных памятников природы. Большинство из них труднодоступны, однако объекты вблизи Омска могут стать хорошей альтернативой для отдыха на выходные.

Самый простой среди экотуров - поездка в дендропарк имени Павла Комиссарова в Омском районе с посещением экофермы. Парк основан ещё в XIX веке. Сейчас там растёт почти 90 видов деревьев и кустарников, в том числе дубы, черёмуха, клён, орешник, туркестанский карагач, акация, жимолость, жасмин, ольха, амурский виноград, яблоня.

В 60 км от Омска, рядом с селом Лежанка, находится берег Драверта. Это геологический объект, представленный породами неогенового и палеогонового возрастов. Берег Драверта - самый высокий речной берег в регионе (около 40 метров над водой), и отсюда открывается вид на широкую пойму Иртыша.

Самым удалённым объектом в списке экотуров стало горько-солёное озеро-заказник Эбейты. Оно удивляет полупустынными ландшафтами посреди степи и краснокнижными растениями. Крупнейшее солёное озеро омского Прииртышья также является богатейшим по запасам лечебных грязей.

Любителям активного отдыха предлагается трёхчасовой сплав на байдарках по Оми. С ним справятся даже дети и неподготовленные взрослые. "Плавсредство устойчивое, а река спокойная. Перевернуть байдарку можно, только если её раскачивать. Обязательно каждому участнику сплава выдаётся спасательный жилет", - рассказывает кандидат географических наук, руководитель проектов центра развития туризма "Увлечен и Я" Анна Статва.

Добавим, что все туры рассчитаны на один день. До места назначения омичей доставляют автобусы.