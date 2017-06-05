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LIVE: "Год экологии в России. Как живёт Омская область"
LIVE  •   5 июня 2017, 13:29, последнее обновление 5 июня 2017, 13:32  •  печать

LIVE: "Год экологии в России. Как живёт Омская область"

Сегодня, 5 июня, в 14:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "Год экологии в России. Как живёт Омская область".

Во Всероссийский день окружающей среды эксперты обсудят проекты, которые реализуются в регионе в рамках Года экологии в России. Спикерами станут начальник управления министерства природных ресурсов и экологии Омской области Любовь Ишниязова, профессор ОмГУПС Сергей Костарев, советник департамента общественной безопасности администрации Омска Ринат Валитов и руководитель общественной организации "За чистый город" Денис Рущенко.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #видео #окружающая среда #пресс-центр МКР-Медиа #природа #Сергей Костарев #экология

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Комментарии
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Лилия Козлова  •  5 июня 2017, 15:21

А ТЭЦ-5 обсудили? Они там котлы растапливают, отключая фильтры напрочь. Черный дымина на весь город

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Тамара Дорофеева  •  5 июня 2017, 14:29

Абсолютно согласна с выступающими: искать виновников вони просто не хотят, а все потому, что владеют потенциально опасными конторами люди при власти. Тот же Омскгоргаз - это депутат Госдумы Голушко и самый богатый депутат омского Заксобрания Калинин. Вопрос только один: неужели всем жителям из города надо уехать, чтобы чиновники поняли, что экология - это не предмет торга, это наша безопасность?

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Евгений Бабенко  •  5 июня 2017, 14:08

Несколько месяцев в Омске воняло этилмеркаптаном. Росприроднадзор проверил некоторые предприятия, а другие почему-то обошел стороной. В частности проверок не было в компании "Омскгоргаз", несмотря на то, что она использует этилмеркаптан в качестве одоранта к природному газу. С чем связана такая избирательная позиция? Разве это профессионально? И зачем нам такие "защитники"?

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