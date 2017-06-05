LIVE: "Год экологии в России. Как живёт Омская область"

Во Всероссийский день окружающей среды эксперты обсудят проекты, которые реализуются в регионе в рамках Года экологии в России. Спикерами станут начальник управления министерства природных ресурсов и экологии Омской области Любовь Ишниязова, профессор ОмГУПС Сергей Костарев, советник департамента общественной безопасности администрации Омска Ринат Валитов и руководитель общественной организации "За чистый город" Денис Рущенко.
Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.
А ТЭЦ-5 обсудили? Они там котлы растапливают, отключая фильтры напрочь. Черный дымина на весь город
Абсолютно согласна с выступающими: искать виновников вони просто не хотят, а все потому, что владеют потенциально опасными конторами люди при власти. Тот же Омскгоргаз - это депутат Госдумы Голушко и самый богатый депутат омского Заксобрания Калинин. Вопрос только один: неужели всем жителям из города надо уехать, чтобы чиновники поняли, что экология - это не предмет торга, это наша безопасность?
Несколько месяцев в Омске воняло этилмеркаптаном. Росприроднадзор проверил некоторые предприятия, а другие почему-то обошел стороной. В частности проверок не было в компании "Омскгоргаз", несмотря на то, что она использует этилмеркаптан в качестве одоранта к природному газу. С чем связана такая избирательная позиция? Разве это профессионально? И зачем нам такие "защитники"?