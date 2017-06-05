LIVE: "Год экологии в России. Как живёт Омская область"

Сегодня, 5 июня, в 14:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "Год экологии в России. Как живёт Омская область".

Во Всероссийский день окружающей среды эксперты обсудят проекты, которые реализуются в регионе в рамках Года экологии в России. Спикерами станут начальник управления министерства природных ресурсов и экологии Омской области Любовь Ишниязова, профессор ОмГУПС Сергей Костарев, советник департамента общественной безопасности администрации Омска Ринат Валитов и руководитель общественной организации "За чистый город" Денис Рущенко.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.