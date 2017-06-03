Омский комик выступил в финале "Открытого микрофона"

Накануне, 2 июня, в эфире телеканала ТНТ вышел финальный выпуск шоу "Открытый микрофон". Из 32-х начинающих стендап-комиков в заключительный этап проекта прошли лишь девять. Среди претендентов на победу оказался омич Илья Швецов, известный по творческому псевдониму Швед. В шоу он попал в команду к Тимуру Каргинову. В предыдущем выпуске омский комик шутил про автомобили ВАЗ и о том, что будет уже стареющим отцом.

- "Открытый микрофон" для меня это мотивация регулярно заниматься стендапом и возможность прикинуть на себя роль участника ТВ-проекта. За время шоу Тимур Каргинов давал мне хорошие духовные и мотивационные установки. А все шутки, которые я пишу всегда один на кухне, проверял на бездельниках, которые ходят по открытым микрофонам Москвы, - поделился Илья Щвецов.

Илья Швецов

В финальном выпуске 34-летний омич шутил про свое первое свидание с девушкой на аттракционе в аэротрубе, про развод президента Владимира Путина с женой, а также о том, что ему неинтересна охота, которой так увлекаются его ровесники. Так, например, его друг купил ружьё за 200 тыс. руб. и собрался на охоту на тетерева. "Слишком жирно для тетерева. Если у тебя есть ружьё за 200 тыс., нужно идти как минимум на Баскова" - заявил со сцены омич.

Судьи отметили, что выступление Швецова стало лучше его первого выхода на сцену в "Открытом микрофоне", однако победителем шоу жюри выбрало 46-летнюю москвичку Елену Новикову. Она стала официальным участником команды юмористов ТНТ.