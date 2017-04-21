Многодетную семью из Омска показали в шоу на Первом канале
Общество  •  21 апреля 2017, 11:05, последнее обновление 21 апреля 2017, 11:05  •  печать

Многодетную семью из Омска показали в шоу на Первом канале

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Известный шоумен Андрей Малахов рассказал историю знакомства Людмилы и Антона Кудрявцевых из Омска, которые воспитывают девятерых детей.

В 30 лет омич Антон Кудрявцев остался многодетным отцом-одиночкой. Его первая супруга Анна умерла от рака через два с половиной года после того, как родила девочек-тройняшек. Омич начал самостоятельно воспитывать шестерых детей.

В 2016 году его историю рассказали на Первом канале. После этого омичу начали приходить письма от девушек со словами поддержки. Одно из них пришло от женщины по имени Людмила. Эта девушка впоследствии стала новой женой Антона Кудрявцева. Историю их знакомства накануне, 20 апреля, показали в телепередаче "Пусть говорят".

- Мне приснился сон, что мы гуляем с моей подругой, а с нами - семеро детей. Проснувшись, я решила написать Антону слова поддержки. Он ответил: "Спасибо". Потом я решила написать ему ещё одно письмо. Мы начали общаться, потом сложились отношения, - рассказала Людмила Кудрявцева.

- Я внутри себя ощущал, что не смогу принять женщину с ребёнком. Но вот я сходил с Людой в кино, и понял, что её сын - это не проблема. Когда мы прощались, мой младший сын сказал: "Люда, не уходи". По возвращению домой старший сын сказал: "Папа, женись на ней", - рассказал Антон Кудрявцев.

Сейчас у Людмилы и Антона Кудрявцевых уже девять детей, но вскоре появится и десятый.

Теги  •  #многодетные семьи #ребенок #телепередача

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