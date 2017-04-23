Испанский футболист посетил шоу Сергея Лазарева в Омске
Общество  •  23 апреля 2017, 19:05, последнее обновление 23 апреля 2017, 20:34  •  печать

Испанский футболист посетил шоу Сергея Лазарева в Омске

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Знаменитый футболист Альберт Риера приехал на родину своей жены и сходил на концерт популярного певца вместе с дочерью.

Вчера на концерте Сергя Лазарева в Омске побывал испанский футболист, экс-полузащитник "Ливерпуля", чемпион Греции, чемпион Турции, обладатель Кубка Испании и финалист Кубка УЕФА Альберт Риера. В своем Instagram он разместил снимок из Омской филармонии и написал, что Сергей Лазарев - любимый певец его дочери.

Отметим, что Альберт Риера женат на омичке Юлии Королёвой. Пара зарегистрировала свои отношения в 2009 году (церемония бракосочетания прошла в Омске). Супруги воспитывают 9-летнюю дочь Александру.

Теги  •  #Альберто Риера #концерт #Омск #Сергей Лазарев

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