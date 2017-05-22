Омич стал финалистом юмористического шоу на ТНТ

В январе в телеэфир вышел новый проект канала ТНТ. Победитель программы "Открытый микрофон" станет постоянным участником другого телешоу - Stand Up. В борьбу за этот приз вступил 34-летний Илья Швецов, лидер омской команды "Полиграф Полиграфыч", выступавшей в высшей лиге КВН.

Согласно новому формату шоу проходит как соревнования 4 команд, наставниками которых являются Руслан Белый, Тимур Каргинов, Юлия Ахмедова и Слава Комиссаренко. Каждый наставник набирает себе в команду участников-комиков и помогает им готовить выступления. По итогам каждой программы наставникам приходится с одним из подопечных прощаться.

В 17-м выпуске шоу "Открытый микрофон" Илья Швецов по прозвищу Швед шутил про отечественный автопром, а также на тему родителей и детей. "Что общего может быть между рентгеном и продукцией "АвтоВАЗа"? Ну, кроме того, что и там, и там желательно находиться в свинцовых трусах… и желательно - не больше одного раза в год", - пошутил Швецов, после чего комик признался, в 34 года у него до сих пор нет детей. "Я не смогу со своим сыном напиться в баре, потому что это будет либо моя последняя пьянка, либо ему придется начать пить в 8 лет".

В итоге Тимур Каргинов между 26-летним Максимом Евдокимовым из Курска и Шведом выбрал омича, который и получил путёвку в финал шоу.