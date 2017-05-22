Омич стал финалистом юмористического шоу на ТНТ
Общество  •  22 мая 2017, 10:07, последнее обновление 22 мая 2017, 10:23  •  печать

Омич стал финалистом юмористического шоу на ТНТ

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Комик Илья Швецов, выступающий в юмористическом шоу "Открытый микрофон" на ТНТ в команде Тимура Каргинова, вышел в финал проекта.

В январе в телеэфир вышел новый проект канала ТНТ. Победитель программы "Открытый микрофон" станет постоянным участником другого телешоу - Stand Up. В борьбу за этот приз вступил 34-летний Илья Швецов, лидер омской команды "Полиграф Полиграфыч", выступавшей в высшей лиге КВН.

Согласно новому формату шоу проходит как соревнования 4 команд, наставниками которых являются Руслан Белый, Тимур Каргинов, Юлия Ахмедова и Слава Комиссаренко. Каждый наставник набирает себе в команду участников-комиков и помогает им готовить  выступления. По итогам каждой программы наставникам приходится с одним из подопечных прощаться.

В 17-м выпуске шоу "Открытый микрофон" Илья Швецов по прозвищу Швед шутил про отечественный автопром, а также на тему родителей и детей. "Что общего может быть между рентгеном и продукцией "АвтоВАЗа"? Ну, кроме того, что и там, и там желательно находиться в свинцовых трусах… и желательно - не больше одного раза в год", - пошутил Швецов, после чего комик признался, в 34 года у него до сих пор нет детей. "Я не смогу со своим сыном напиться в баре, потому что это будет либо моя последняя пьянка, либо ему придется начать пить в 8 лет".

В итоге Тимур Каргинов между 26-летним Максимом Евдокимовым из Курска и Шведом выбрал омича, который и получил путёвку в финал шоу.

Теги  •  #видео #ТНТ #финал #юмор

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Комментарии
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Злата Маркова  •  22 мая 2017, 10:50

Приятно, что способности нашего земляка оценил так высоко. Будем болеть за него в финале.

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