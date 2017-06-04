Мэрия ничего не может сделать с авариями на перекрёстке по улице Демьяна Бедного

Департамент транспорта по многочисленным жалобам омичей изучил дорожную ситуацию на участке и пришёл к выводу, что справится с проблемой невозможно.

Новая развязка в Ленинском округе, где ДТП происходят постоянно, поставила специалистов в тупик. Напомним, после открытия путепровода выяснилось, что шумоизолирующие щиты снижают видимость. Водители, выезжающие на улицу Демьяна Бедного с улицы 1-я Чередовая, лишены достаточного обзора, и оценить ситуацию они могут, лишь выехав на перекрёсток.

Департаментом транспорта рассматривалось пять разных вариантов исправления ситуации. Но по разным причинам все они не подошли. В частности, жители близлежащих домов в ходе опроса выступили против среза щитов.

Проект развязки прошёл экспертизу, имеется положительное заключение на него. На каких основаниях теперь выполнять работы даже по частичному монтажу этих экранов? Для этого мы провели опрос населения. Но получилось так, что из девяти опрошенных двое отказали, возражали против демонтажа, - рассказал телеканалу "Продвижение" замдиректора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец.

Сейчас юристы городской администрации ищут юридические лазейки, чтобы обосновать частичный демонтаж шумовых щитов. Чтобы сделать перекрёсток безопаснее, необходимо убрать около 40 секций. При этом ситуацией уже заинтересовалась прокуратура.

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