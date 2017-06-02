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Ремонтная техника вышла на дороги Омска
Общество  •   2 июня 2017, 18:08, последнее обновление 2 июня 2017, 18:25  •  печать

Ремонтная техника вышла на дороги Омска

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В городе стартовал масштабный ремонт магистралей. Дорожники приступили к работам на девяти магистралях.

На данный момент в Омске проводится фрезерование автомобильных дорог по улицам 2-я Солнечная, Волгоградская, Авиационная, 25-я и 33-я Северные, Заозёрная, проспект Королёва, Красноярский тракт.

На большинстве ремонтируемых участков будет использоваться традиционная технология - снятие старого верхнего слоя и укладка двух новых. На пяти улицах - Мельничная, Крупской, Ватутина, Суворова, 1-я Заводская применят термопрофилирование. На Красноярском тракте и проспект Мира используют технологию холодного ресайклирования - с укреплением основания дороги и укладкой двух слоёв асфальтобетонного покрытия. 

Дорога [на Красноярском тракте] подвержена серьёзным нагрузкам, здесь существенная интенсивность транспорта, а грузоподъёмность машин большая, - объяснил необходимость такой технологии замдиректора БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Евгений Алесюк.

Всего в течение этого лета подрядчики должны провести замену асфальтового полотна на 33 участках дорог омской агломерации. В рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" выделено около миллиарда рублей. Аналогичную сумму Омск получит в следующем году. С 2019 года в городе начнётся строительство новых магистралей.

Теги  •  #дороги #Красноярский тракт #ремонт

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