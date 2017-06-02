Дорожники провели гарантийный ремонт лишь на половине дефектных дорог

Региональный Минстрой проинспектировал ход ведения гарантийных работ на дорогах, которые были отремонтированы в прошлом году за счёт средств системы "Платон". Напомним, губернатор Виктор Назаров поручил устранить дефекты до 10 июня. В соответствии с составленным департаментом городского хозяйства графиком к 1 июня подрядным организациям необходимо было выполнить 82 % ремонтных работ. Между тем, по данным предоставленного департаментом отчёта, устранение дефектов к этому времени выполнено лишь на 57 %.
Более того, сотрудниками главного строительного ведомства региона в отчёте обнаружена недостоверная информация. Выяснилось, что на нескольких объектах не убрана грязь вдоль бордюров, на ул. Волочаевской не устранено шелушение покрытия и не обеспечено сопряжение с примыканиями и парковочными местами, не устранены деформации грунтовых обочин на ул. Челюскинцев.
- Пока только выполнено около половины работ. Если в установленные сроки подрядчики не уложатся, Омская область рискует лишиться федерального финансирования в последующие годы, - отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Дмитрий Христолюбов.