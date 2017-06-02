Дорожники провели гарантийный ремонт лишь на половине дефектных дорог

Чтобы в дальнейшем не лишиться федеральных денег, к 10 июня должен завершиться гарантийный ремонт дорог, отремонтированных в прошлом году. Между тем на некоторых объектах до сих пор шелушится асфальт, не убрана грязь вдоль бордюров, деформированы грунтовые обочины.

Региональный Минстрой проинспектировал ход ведения гарантийных работ на дорогах, которые были отремонтированы в прошлом году за счёт средств системы "Платон". Напомним, губернатор Виктор Назаров поручил устранить дефекты до 10 июня. В соответствии с составленным департаментом городского хозяйства графиком к 1 июня подрядным организациям необходимо было выполнить 82 % ремонтных работ. Между тем, по данным предоставленного департаментом отчёта, устранение дефектов к этому времени выполнено лишь на 57 %.

Более того, сотрудниками главного строительного ведомства региона в отчёте обнаружена недостоверная информация. Выяснилось, что на нескольких объектах не убрана грязь вдоль бордюров, на ул. Волочаевской не устранено шелушение покрытия и не обеспечено сопряжение с примыканиями и парковочными местами, не устранены деформации грунтовых обочин на ул. Челюскинцев.

- Пока только выполнено около половины работ. Если в установленные сроки подрядчики не уложатся, Омская область рискует лишиться федерального финансирования в последующие годы, - отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Дмитрий Христолюбов.