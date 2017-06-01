Запуск нового троллейбуса в городке Нефтяников откладывается

В департаменте транспорта мэрии Омска сообщили, что дата открытия движения троллейбусов маршрута № 8 от остановки "ДК имени Малунцева" до посёлка Юбилейный переносится.

Электротранспорт должен был поехать сегодня, 1 июня. В конце мая на остановке у дома культуры проложили контактную сеть для разворота троллейбусов, а 30 мая провели пробный заезд. Однако запуск троллейбусов решено перенести в связи с неудовлетворительным состоянием проезжей части в Юбилейном посёлке. Городские дорожные службы обязались провести ямочный ремонт проспекта Мира до 15 июня, после чего троллейбусы выйдут на маршрут.

Троллейбусный маршрут № 8 восстановлен в связи с введением повременного проездного билета. Напомним, обладатели новых проездных карт "ОмКа" смогут в течение получаса сделать одну пересадку и заплатить за обе поездки 22 рубля. Такая система будет выгодна жителям Юбилейного посёлка, которые едут с окраины Омска в центр.