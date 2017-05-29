Омский Минстрой не намерен возвращать федеральные деньги на дороги

В областном ведомстве обещают успеть заключить контракты на ремонт городских магистралей, пока выделенные средства не забрал Минтранс.

Накануне министр транспорта России Максим Соколов сообщил о санкциях, которые будут налагаться на регионы, срывающие ремонт дорог в агломерациях по программе "Безопасные и качественные дороги России": "Есть предложение с 1 июля все незаконтрактованные средства вернуть в бюджет и передавать тем регионам, которые выполняют свои обязательства".

В Омской области подписано 5 из 47 контрактов на ремонт дорог в текущем году. Максим Соколов также заявил, что федеральный бюджет не будет платить за некачественные дороги и, если будут выявлены факты заведомо плохого ремонта дорог или их приёмки, он лично будет докладывать руководству страны о бездействии власти на местах.

В министерстве строительства Омской области сообщили, что подписание контрактов задерживает погода, но обещали успеть всё к сроку.

Будем доказывать федеральному центру, что мы законтрактуемся в июле и до 30 сентября всё реализуем. Задача - убедить Минтранс, что мы не подведём, - рассказал телеканалу "Продвижение" начальник управления омского Минстроя Дмитрий Христолюбов.

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