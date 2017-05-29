Омский Минстрой не намерен возвращать федеральные деньги на дороги

Накануне министр транспорта России Максим Соколов сообщил о санкциях, которые будут налагаться на регионы, срывающие ремонт дорог в агломерациях по программе "Безопасные и качественные дороги России": "Есть предложение с 1 июля все незаконтрактованные средства вернуть в бюджет и передавать тем регионам, которые выполняют свои обязательства".
В Омской области подписано 5 из 47 контрактов на ремонт дорог в текущем году. Максим Соколов также заявил, что федеральный бюджет не будет платить за некачественные дороги и, если будут выявлены факты заведомо плохого ремонта дорог или их приёмки, он лично будет докладывать руководству страны о бездействии власти на местах.
В министерстве строительства Омской области сообщили, что подписание контрактов задерживает погода, но обещали успеть всё к сроку.
Будем доказывать федеральному центру, что мы законтрактуемся в июле и до 30 сентября всё реализуем. Задача - убедить Минтранс, что мы не подведём, - рассказал телеканалу "Продвижение" начальник управления омского Минстроя Дмитрий Христолюбов.
Подробности смотрите в программе "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".
Как всегда - сначала ждем хорошей погоды чтобы заключить контракт... Потом когда погода позволяет ждем заключение контракта и материалы... Потом контракт заключен (к концу лета), а погода уже не та... Надоело. Контракты можно заключить и пораньше, а работу начать с соответствующей погоды. А у нас получается опять лето неожиданно для ремонтников настанет, а дороги начнут делать в снег... :(
Очень неприятная сититуация, отдать федеральные деньги в наше время то, кто их еще то даст после этого