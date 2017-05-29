Хорошие дороги в Омске будут только через 10 лет
Общество  •  29 мая 2017, 14:28, последнее обновление 29 мая 2017, 14:30  •  печать

Хорошие дороги в Омске будут только через 10 лет

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Если финансирование работ по дорожному строительству в регионе продолжится теми же темпами, проблему "убитых" дорог удастся устранить к 2027 году.

По мнению министра строительства и ЖКК Омской области Владимира Стрельцова, дороги в нашем регионе оставляют желать лучшего из-за неудовлетворительного их содержания, хотя правильное содержание позволяло оттянуть ремонтные работы на несколько лет.

- Дороги необходимо не только ремонтировать, но и содержать, - отметил в интервью телеканалу "Продвижение" Владимир Стрельцов. - Возьмём 2008-2009 годы. В то время в мэрии очень плотно занимались темой содержания дорог. Применяли новые технологии, тот же "Сларри сил". Это давало нам возможность на несколько лет отодвинуть ремонт дорожного полотна. Но потом перестали заниматься содержанием, и мы пришли к тому, что имеем сейчас.

Глава Минстроя считает, что если финансирование ремонтных работ будет идти прежними темпами, то проблему "убитых" дорог удастся решить только через 10 лет.

Напомним, в 2017 году в Омской области объём дорожного фонда превысил 7 млрд руб.

Теги  •  #Владимир Стрельцов #дороги #Минстрой #ремонт

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