Омские госавтоинспекторы усомнились в экспериментальной скорости городского транспорта

Автобусы и троллейбусы городского ПАТП № 2 по городу теперь будут двигаться со скоростью не более 40 км/ч. Транспортники таким образом хотят снизить аварийность и сохранить подвижной состав.

В отдельно взятом омском ПАТП № 2 решили провести эксперимент, запретив водителям двигаться по городу со скоростью более 40 км/ч. Руководство издало соответствующее распоряжение и планирует строго контролировать его соблюдение. Впрочем, в городском департаменте транспорта это решение руководства предприятия экспериментом не считают, заявляя - это давняя практика.

- Средняя скорость движения, предусмотренная интервальностью, расписанием движения, сегодня составляет 34-36 км/ч, - поясняет заместитель директора департамента Вадим Кормилец. - Действительно, на прошлой неделе руководитель ПАТП издал распоряжение двигаться по маршруту, не превышая скорость 40 км/ч. Таким образом мы пытаемся достичь двух целей - снизить аварийность, в первую очередь связанную с падением в транспорте пассажиров, и сохранить подвижной состав, учитывая нынешнее состояние некоторых городских дорог.

Если этот пилотный проект признают удачным, практику ПАТП № 2 будут тиражировать на всех пассажирских предприятиях Омска. Хотя в омской Госавтоинспекции усомнились в легитимности такого решения.

- Вопрос с ограничением скоростного режима весьма серьёзный и должен рассматриваться на многих уровнях и не зависеть от желания руководства автотранспортного предприятия. Все транспортные средства должны двигаться со скоростью, предусмотренной на том или ином участке улично-дорожной сети, - пояснили в региональном Управлении ГИБДД.

Но Вадим Кормилец добавляет: водители руководствуются не только ПДД, но и расписанием движения.

- Принятое решение абсолютно взвешенное, учитывая действующую среднюю скорость движения на маршруте. Более того, если пилотный проект принесёт свои плоды, эту практику мы распространим на все пассажирские организации города, - подчеркнул Вадим Кормилец.