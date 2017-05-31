МЧС внепланово проверит омских предпринимателей

Надзорные органы с проверкой придут в лесоперерабатывающие организации и к собственникам и арендаторам земель сельскохозяйственного назначения.

Причина подобного непопулярного шага вызвана усложнившейся обстановкой с пожарами в сибирских регионах. Руководство Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России обратилось к заместителям генерального прокурора России в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах с просьбой о содействии в проведении внеплановых проверок пожарного состояния предприятий, деятельность которых способна осложнить пожарную обстановку в регионах.

- В письме СРЦ МЧС России в адрес органов прокуратуры отмечено, что "имеется острая необходимость незамедлительного проведения внеплановых проверок лесоперерабатывающих организаций, собственников и арендаторов земель сельскохозяйственного назначения", - поясняют пожарные.

В СРЦ добавили, что проверки бизнес-структур будут проведены с привлечением общественных организаций по поддержке малого и среднего бизнеса.

Региональным властям всех трёх федеральных округов рекомендовано до конца этой недели организовать проведение целевых встреч с руководителями пожароопасных объектов и потребовать неукоснительного соблюдения норм пожарной безопасности, особенно в условиях особого противопожарного режима.