Летающие деревья и изуродованные авто - омичи стали свидетелями столичного урагана

Омсквичи, как называют себя бывшие жители Омска, переехавшие в столицу, во время вчерашнего урагана находились в самой гуще событий и успели запечатлеть последствия стихии. Стихийное бедствие на Москву обрушилось 29 мая. Ураганный ветер повалил сотни деревьев, уничтожил десятки машин, рекламных вывесок, дорожных знаков и даже "помял" строительную технику. Погибло 11 человек, 105 - серьёзно пострадали. Журналисты успели назвать вчерашний ураган самым смертоносным за 100 лет.

Омичи же ностальгируют, сравнивая московскую стихию с омским "Лёней". В соцсетях даже начали шутить: ураган им помог пережить "Лёня". Напомним, ураган "Лёня" обрушился на Омскую область в апреле 2014 года, став масштабным ЧП за последние годы.

Ураган. Внимание на строительный кран -> Публикация от Оксана (@oks_omelchenko) Май 29 2017 в 5:52 PDT

Пользователь под ником Марк Тлен пишет: "Омск ураганом "Лёня", неприятностями с меркаптаном, дорогами и прочим готовил омичей выживать в Москве". Он же чуть позже замечает: главное, чтоб теперь по примеру Омска власти Москвы после урагана не спилили деревья.

Мне тут из Омска гостинцев привезли! pic.twitter.com/AnuoS8NCaU — Андрюшка (@Aladex) 29 мая 2017 г.

- С утра был сильный ветер. В 16:00 начался ураган. Ветер был 20-22 м/с. За происходящим на улице мы смотрели с балкона, и оставалось только наблюдать, как летают деревья. Жаль погибших, пострадавших. Теперь с опаской и вниманием смотрим на места, где ходим и паркуемся, - рассказал ИА "Омск Здесь" омский художник Алекс Мелентьев, проживающий в Москве.

По его словам, последствия непогоды городские власти устраняли оперативно.

- Коммунальщики минут через пять после начала (и в самый разгар) приехали к поваленным деревьям. Быстро всё устранили. Возле пострадавших машин представители ЖКХ стояли, оформляли сразу. ЧС объявили до 7 утра 30 мая, - добавил Алекс Мелентьев.

Сразу несколько машин придавило((( Публикация от Andrey Ilkov (@ilvis.a) Май 29 2017 в 9:30 PDT

Спасатели, в случае ухудшения погодных условий, дают несколько рекомендаций.

Следует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и витринами. Парковаться стоит вдали от высоких деревьев, фонарных столбов и линий электропередачи.

Во время грозы нельзя прятаться под отдельно стоящим деревом, а также не стоит разговаривать по мобильному телефону, располагаться рядом с железобетонным полотном, у водоёма, у высотного объекта без молниеотвода. Важно в момент стихии не находиться рядом с включёнными электроприборами, проводкой, металлическими предметами, не касаться их руками.

Внимательным стоит быть водителям и пешеходам, если вдруг во время урагана они не успели спрятаться в помещении. Автолюбителям при сильном ливне следует двигаться с включенными фарами. Если из-за слоя воды на лобовом стекле видимость недостаточна, надо остановиться и переждать дождь. Во время дождя очень плохо видно пешеходов. МЧС настоятельно рекомендует таким участникам дорожного движения всё-таки добраться до ближайшей зебры или регулируемого перекрестка, чем спровоцировать аварийную обстановку на дороге.