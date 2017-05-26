На юге Омска подтопило почти сто дач
Общество  •  26 мая 2017, 09:34, последнее обновление 26 мая 2017, 10:22  •  печать

На юге Омска подтопило почти сто дач

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Большая вода стоит на участках в Ленинском округе.

В границах Омска продолжается повышение уровня Иртыша, вызванное природоохранными спусками воды в Шульбинском водохранилище. По данным местного управления МЧС, к сегодняшнему дню подтоплены 94 дачных участка в СНТ "Тепличный-2". Дачникам рекомендуют обезопасить своё имущество, подняв его на чердаки или возвышенные участки местности.

Фото: Игорь Сергеев

Добавим, что своего пика Иртыш достигнет в эти выходные. На следующей неделе вода начнёт убывать, и в начале июня уровень воды в реке будет снижаться на 10 см в сутки. Сейчас, кроме дачных участков, подтоплены городские набережные и пляжи.

Теги  •  #дача #Иртыш #Ленинский округ #МЧС #паводок

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