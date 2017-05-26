В выходные Иртыш выйдет на водный максимум

В районе Омска в выходные вода в реке Иртыш выйдет на максимальную отметку.

В ближайшие выходные уровень воды в Иртыше выйдет на максимум, сообщает ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС". В посёлке Затон, находящемся в пойме Иртыша, подтоплен 21 жилой дом и 56 приусадебных участков. Уровень воды в Иртыше от Новой Станицы до Усть-Ишима, а также в Оми продолжает расти с интенсивностью от 2 до 12 см в сутки.

На пойму Иртыша вода вышла на участках от Татарки до Красноярки и от Тары до Усть-Ишима. По прогнозам гидрологов, формирование высшего уровня произойдет 27 и 28 мая. Снижение уровня воды начнётся на следующей неделе.

Увеличение интенсивности роста уровня воды ожидается на Ишиме и Иртыше у районного центра Усть-Ишим.