Вслед за набережными в Омске подтопило городские пляжи
Общество  •  24 мая 2017, 21:14, последнее обновление 24 мая 2017, 21:20  •  печать

Вслед за набережными в Омске подтопило городские пляжи

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Вода в Иртыше продолжает прибывать из-за природоохранных сбросов воды Шульбинской ГЭС.

К сегодняшнему дню подтопленными оказались все пять пляжей Омска - по два в Центральном и Советском округах и один в Кировском округе. Напомним, ранее вода добралась до набережных и дач в Ленинском округе.

По данным местных гидрологов, Иртыш в границах Омска поднимается со скоростью 17 см в сутки. Процесс прибытия воды продолжится в течение этой недели и лишь на следующей пойдёт на спад.

 
 

Добвим, что пляжный сезон в Омске официально открывается 1 июня. К этой дате необходимо провести технический осмотр пляжей и подготовить группы спасателей. Впрочем, учитывая интенсивность половодья пляжный сезон может стартовать позже.

Теги  •  #Иртыш #паводок #пляж #погода

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