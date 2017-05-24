Вслед за набережными в Омске подтопило городские пляжи

К сегодняшнему дню подтопленными оказались все пять пляжей Омска - по два в Центральном и Советском округах и один в Кировском округе. Напомним, ранее вода добралась до набережных и дач в Ленинском округе.

По данным местных гидрологов, Иртыш в границах Омска поднимается со скоростью 17 см в сутки. Процесс прибытия воды продолжится в течение этой недели и лишь на следующей пойдёт на спад.

Добвим, что пляжный сезон в Омске официально открывается 1 июня. К этой дате необходимо провести технический осмотр пляжей и подготовить группы спасателей. Впрочем, учитывая интенсивность половодья пляжный сезон может стартовать позже.