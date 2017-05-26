Омские дороги отремонтируют по новой технологии

В этом году подрядчики протестируют новую технологию при замене асфальтового полотна на пяти улицах.

В Омске стартует ремонт 33 магистралей (их полный список приведён здесь). В ближайшие дни планируется заключить договора с подрядчиками. Сколько времени займёт эта процедура, точно неизвестно, но примерные даты сегодня назвали представители мэрии.

Я надеюсь, что с 29 мая мы увидим на некоторых объектах технику, - прокомментировал на пресс-конференции начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Омска Михаил Горчаков.

Ремонт будет проводиться по трём технологиям. Самая распространённая - укладка асфальтобетонной смеси в два слоя. На магистралях, по которым передвигаются тяжеловесные грузовики, дополнительно укрепят основание. На дорогах, где не так много выбоин, подрядчики применят новую для Омска технологию - термопрофилирование.

- Существующее покрытие разогревают на толщину пять сантиметров, добавляют вяжущую смесь, и это всё укладывается обратно на дорогу и уплотняется. Термопрофилирование будет использоваться на улицах Мельничная, Крупской, Ватутина, Суворова, 1-я Заводская, - рассказал и. о. замдиректора БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Евгений Алесюк.

Ремонт 33 участков дорог омской агломерации ведётся по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги". В текущем году выделяется около миллиарда рублей. Примерно такую же сумму Омск получит в следующем году. С 2019 года в городе начнётся строительство новых магистралей.