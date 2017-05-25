Мэрия Омска объяснила, почему новый дорожный пылесос разбрасывал пыль
Общество  •  25 мая 2017, 17:10, последнее обновление 25 мая 2017, 17:13  •  печать

Мэрия Омска объяснила, почему новый дорожный пылесос разбрасывал пыль

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В городской администрации сообщили, что водитель настраивал дорожную технику.

Видеозапись работы новой машины появилась в социальных сетях в середине мая. Омичей удивило, что дорожный пылесос, который должен собирать прибордюрную грязь, выбрасывает её в атмосферу.

Уборочная техника поступила в распоряжение омских коммунальщиков только в начале мая. Как объяснили телеканалу "Продвижение" в омской мэрии, водитель настраивал пылесос и пытался отрегулировать подачу воды. Пыль может появиться в том случае, если напор маленький. К данному моменту коммунальщики внесли необходимые корректировки.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #видео #дороги #мэрия #пылесос #техника

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