Первой отремонтированной дорогой этим летом в Омске станет Красноярский тракт

Сегодня, 26 мая, будут заключены договоры на ремонт четырёх дорог по улицам Заводская, Крупской, Суворова и Мельничная. В понедельник бумаги подпишут ещё по 12 объектам. Всего же в текущем году планируется отремонтировать 33 участка дорог. Подрядчиками выбраны компании "Стройсервис" (12 объектов), "ГРИАР холдинг" (бывший "СибРос"), "Континент", "Дорстрой", "СтройТраст", ДРСУ-2 и "Перспектива". Графики начала работ сейчас обсуждаются, а завершиться они должны до 1 августа.

Как стало известно сегодня, в первую очередь будет отремонтирован Красноярский тракт, по которому летом пойдут автобусы в детские лагеря Красноярско-Чернолученской курортной зоны. Замдиректора департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец сообщил, что на период фрезерования на Красноярском тракте будет нанесена временная осевая дорожная разметка, необходимая для обеспечения безопасности движения транспорта с детьми. Только после этого начнётся укладка нового асфальтового покрытия на участке от путепровода по улице Заозёрной до границы города Омска.

В целом же движение транспорта по ремонтируемым дорогам будет закрываться поочерёдно по полосам. Это позволит снизить до минимума неудобство водителей.