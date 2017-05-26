Первой отремонтированной дорогой этим летом в Омске станет Красноярский тракт
Общество  •  26 мая 2017, 11:33, последнее обновление 26 мая 2017, 14:12  •  печать

Первой отремонтированной дорогой этим летом в Омске станет Красноярский тракт

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Подрядчики составляют графики начала масштабного ремонта городских магистралей. В ближайшее время ремонтная техника выйдет на дороги.

Сегодня, 26 мая, будут заключены договоры на ремонт четырёх дорог по улицам Заводская, Крупской, Суворова и Мельничная. В понедельник бумаги подпишут ещё по 12 объектам. Всего же в текущем году планируется отремонтировать 33 участка дорог. Подрядчиками выбраны компании "Стройсервис" (12 объектов), "ГРИАР холдинг" (бывший "СибРос"), "Континент", "Дорстрой", "СтройТраст", ДРСУ-2 и "Перспектива". Графики начала работ сейчас обсуждаются, а завершиться они должны до 1 августа.

Как стало известно сегодня, в первую очередь будет отремонтирован Красноярский тракт, по которому летом пойдут автобусы в детские лагеря Красноярско-Чернолученской курортной зоны. Замдиректора департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец сообщил, что на период фрезерования на Красноярском тракте будет нанесена временная осевая дорожная разметка, необходимая для обеспечения безопасности движения транспорта с детьми. Только после этого начнётся укладка нового асфальтового покрытия на участке от путепровода по улице Заозёрной до границы города Омска.

В целом же движение транспорта по ремонтируемым дорогам будет закрываться поочерёдно по полосам. Это позволит снизить до минимума неудобство водителей.

Теги  •  #дороги #ремонт

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