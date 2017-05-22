Масштабный ремонт дорог Омска начнётся позже запланированной даты
Общество  •  22 мая 2017, 17:11  •  печать

Масштабный ремонт дорог Омска начнётся позже запланированной даты

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Минстрой назвал дату, когда на омские магистрали выйдет ремонтная техника.

Ремонтные работы начнутся в городе 3 июня. Начальник управления дорожного комплекса регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов сообщил сегодня, что основные контракты с подрядчиками будут подписаны до 2 июня. Всего в течение лета необходимо провести ремонт 32 объектов.

На данный момент проведены торги по 31 дороге. На аукционах удалось сэкономить 18 млн руб. На эти деньги планируется отремонтировать четыре дополнительных объекта, в частности, участок проспекта Мира между улицами Доковской и Полевой; дороги Омск - Одесское и Омск - Красноярка. Четвёртую магистраль определят позже.

Росавтодор в пятницу согласовал выделение средств на эти объекты. Торги по ним мы объявим в июне, а ремонтировать будем в августе, - цитирует Дмитрия Христолюбова телеканал "Продвижение".

Отметим, ранее вице-мэр Омска Сергей Фролов говорил, что торги планируется завершить к середине мая, а начать работы - примерно 25 мая.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #Дмитрий Христолюбов #дороги #министерство строительства #ремонт

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