Масштабный ремонт дорог Омска начнётся позже запланированной даты

Ремонтные работы начнутся в городе 3 июня. Начальник управления дорожного комплекса регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов сообщил сегодня, что основные контракты с подрядчиками будут подписаны до 2 июня. Всего в течение лета необходимо провести ремонт 32 объектов.

На данный момент проведены торги по 31 дороге. На аукционах удалось сэкономить 18 млн руб. На эти деньги планируется отремонтировать четыре дополнительных объекта, в частности, участок проспекта Мира между улицами Доковской и Полевой; дороги Омск - Одесское и Омск - Красноярка. Четвёртую магистраль определят позже.

Росавтодор в пятницу согласовал выделение средств на эти объекты. Торги по ним мы объявим в июне, а ремонтировать будем в августе, - цитирует Дмитрия Христолюбова телеканал "Продвижение".

Отметим, ранее вице-мэр Омска Сергей Фролов говорил, что торги планируется завершить к середине мая, а начать работы - примерно 25 мая.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".