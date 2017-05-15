Омичей удивил агрегат, разбрасывающий пыль по улицам

Жители Омска сняли на видео купленный мэрией новый агрегат, который разбрасывает похожее на пыль вещество по улицам.

Сегодня, 15 мая, по социальным сетям стала распространяться видеозапись, сделанная на улице Иртышской набережной. В ролике можно увидеть одну из машин-пылесосов, которые недавно поступили в распоряжение омских дорожников. Автомобиль ехал в сторону Иртыша, и в это время из его кузова происходил выброс странного вещества, похожего на пыль.

- Наш город заслужил современные дорожные пылесосы! - с сарказмом отреагировал на происходящее в ролике один из омских пабликов.

- Человеческий фактор. Машину новую дали, а пользоваться не научили, - предположил один из пользователей.

Стоит отметить, что многие нашли более разумное объяснение увиденному. Один из омичей заявил, что таким образом производится обработка местности от клещей.

Напомним, новую спецтехнику мэрия Омска закупила в феврале текущего года. Помимо пылесосов также были приобретены четыре самосвала МАЗ, три машины для аварийно-восстановительного ремонта дорог и одна универсальная коммунальная машина УКМ-2500, которая летом подметает улицы, а зимой обрабатывает их песко-соляной смесью. Стоимость новой техники составила 67 млн руб.