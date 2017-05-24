Масштабный ремонт дорог Омска начнётся с Левобережья

Администрация Омска опубликовала график начала дорожных работ. В эту пятницу, 26 мая, подрядчики приступят к ремонту дорог по улицам Заводская, Крупской, Суворова и Мельничная. 29 мая работы стартуют ещё на 14 объектах: Сибирский проспект, проспект Королёва, улицы 2-я Восточная, Госпитальная, Авиационная, 22-го Партсъезда, Волгоградская, Гашека, 25-я Северная, 22-го Декабря, 5-я Кировская, Заозёрная, Красноярский тракт, съезды с Ленинградского моста. 30 мая начнётся замена асфальтового полотна по улицам Граничная и 6-я Станционная.

Всего в 2017 году ремонт проведут на 32 городских дорогах. Их полный список приведён здесь. Торги по поиску подрядчиков на последние 12 дорог завершаются в эти дни. При этом исполнителям предъявляют жёсткие требования к качеству работ.

Если подрядчики будут допускать ошибки, решение будет одно - фреза. Мы будем заставлять снимать некачественный асфальт и переделывать всё заново. У нас уже есть опыт прошлого года, мы учли все недочёты и усилили ряд направлений взаимодействия: совещания с подрядчиками, на которых они будут докладывать о проведённой работе, будут проходить под моим началом каждую неделю, - прокомментировал вице-мэр Сергей Фролов.

Ремонтные работы финансируются по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги". В текущем году Омск получил около миллиарда рублей. Такой же объём средств поступит в следующем году. С 2019 года в городе начнётся строительство новых магистралей, в частности, дороги-дублёра улицы 70 лет Октября.