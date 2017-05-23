К вечеру на Омск обрушится ливень с градом

По данным Обь-Иртышского УГМС, до конца сегодняшнего дня, 23 мая, и с сохранением ночью местами по Омской области ожидается очень сильный ветер порывами 25 м/с, ливневый дождь, в отдельных районах сильный ливень и гроза. Возможен град.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует жителям быть предельно внимательными и осторожными. Порывы ветра могут повалить деревья и линии электропередач, поэтому не стоит приближаться к ним или оставлять рядом автомобили. Необходимо убрать вещи с крыш, балконов, лоджий и подоконников, которые при падении могут нанести травмы людям.