К вечеру на Омск обрушится ливень с градом
Общество  •  23 мая 2017, 17:14, последнее обновление 23 мая 2017, 17:52  •  печать

К вечеру на Омск обрушится ливень с градом

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В ближайшие часы погода в регионе резко ухудшится.

По данным Обь-Иртышского УГМС, до конца сегодняшнего дня, 23 мая, и с сохранением ночью местами по Омской области ожидается очень сильный ветер порывами 25 м/с, ливневый дождь, в отдельных районах сильный ливень и гроза. Возможен град.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует жителям быть предельно внимательными и осторожными. Порывы ветра могут повалить деревья и линии электропередач, поэтому не стоит приближаться к ним или оставлять рядом автомобили. Необходимо убрать вещи с крыш, балконов, лоджий и подоконников, которые при падении могут нанести травмы людям.

Теги  •  #град #МЧС #Обь-Иртышское УГМС #погода

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