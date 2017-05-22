Поднявшиеся Иртыш и Омь затопили набережные Омска

Апрельский ледоход прошёл в Омской области без заторов и значительного роста уровня воды на Иртыше. Иначе проходит вторая волна паводка, вызванная природоохранными спусками воды в казахстанских водохранилищах. Сейчас Иртыш поднимается со скоростью до 20 см в сутки, Омь - до 10 см.

В эти выходные воды Оми вышли на пойму. Река добралась до конструкций Юбилейного моста и набережной напротив Речного вокзала. К слову, эта территория до сих пор огорожена забором, так как нахождение там опасно. Иртыш, в свою очередь, подтопил часть Иртышской набережной.

Добавим, что, по данным омских гидрологов, высший уровень воды в границах города ожидается при значениях, близких к прошлогодним. Прогнозируется, что Иртыш и Омь поднимутся на 0,5-1,9 м выше нормы.

1 / 10 • В границах Омска поднимается уровень Иртыша и Оми. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров