Поднявшиеся Иртыш и Омь затопили набережные Омска
Общество  •  22 мая 2017, 16:11, последнее обновление 22 мая 2017, 16:35  •  печать

Поднявшиеся Иртыш и Омь затопили набережные Омска

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Уровни рек постепенно достигают своего максимального значения.

Апрельский ледоход прошёл в Омской области без заторов и значительного роста уровня воды на Иртыше. Иначе проходит вторая волна паводка, вызванная природоохранными спусками воды в казахстанских водохранилищах. Сейчас Иртыш поднимается со скоростью до 20 см в сутки, Омь - до 10 см. 

В эти выходные воды Оми вышли на пойму. Река добралась до конструкций Юбилейного моста и набережной напротив Речного вокзала. К слову, эта территория до сих пор огорожена забором, так как нахождение там опасно. Иртыш, в свою очередь, подтопил часть Иртышской набережной.

Добавим, что, по данным омских гидрологов, высший уровень воды в границах города ожидается при значениях, близких к прошлогодним. Прогнозируется, что Иртыш и Омь поднимутся на 0,5-1,9 м выше нормы.

В границах Омска поднимается уровень Иртыша и Оми. Фото: Илья Петров В границах Омска поднимается уровень Иртыша и Оми. Фото: Илья Петров В границах Омска поднимается уровень Иртыша и Оми. Фото: Илья Петров В границах Омска поднимается уровень Иртыша и Оми. Фото: Илья Петров В границах Омска поднимается уровень Иртыша и Оми. Фото: Илья Петров В границах Омска поднимается уровень Иртыша и Оми. Фото: Илья Петров В границах Омска поднимается уровень Иртыша и Оми. Фото: Илья Петров В границах Омска поднимается уровень Иртыша и Оми. Фото: Илья Петров В границах Омска поднимается уровень Иртыша и Оми. Фото: Илья Петров В границах Омска поднимается уровень Иртыша и Оми. Фото: Илья Петров
1 / 10  •  В границах Омска поднимается уровень Иртыша и Оми. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Иртыш #Иртышская набережная #Омь #паводок #погода

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