В Омске после жары ожидается резкое похолодание на двадцать градусов
Общество  •  22 мая 2017, 09:52, последнее обновление 22 мая 2017, 10:59  •  печать

В Омске после жары ожидается резкое похолодание на двадцать градусов

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Погода в течение этой недели будет крайне переменчивой.

Сегодня и завтра в Омске воздух прогреется до +31 градуса. Тёплыми будут и ночи - до +18 градусов. Но уже в среду погода резко изменится, солнце скроется за тучами, температура днём составит +11...+13°C.

Похолодание придёт в город с севера Омской области, где уже завтра, 23 мая, ожидается +12...+17°C. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, пасмурная погода в регионе будет сопровождаться кратковременными дождями разной интенсивности, в отдельные дни с грозой, сильным ветром и даже градом.

Согласно долгосрочному прогнозу, к выходным в Омске потеплеет до +20 градусов, однако по-прежнему будет пасмурно.

Теги  •  #град #Обь-Иртышское УГМС #погода

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Комментарии
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Владимир Семенов  •  22 мая 2017, 16:37

Капризы погоды не радуют: многие люди на своем здоровье прочувствуют такие температурные перепады.

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Макс Павлов  •  22 мая 2017, 14:33

С погодой в этом году вообще творится что-то ненормальное, когда это в мае были заморозки, а люди днем ходили в теплых куртках с капюшонами?

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Елена Головина  •  22 мая 2017, 14:03

Что же такое происходит с планетой этой весной, погода явно не собирается налаживаться, а ведь уже скоро лето и хотелось хоть чуть-чуть насладиться солнечными денечками.

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Анна Орлова  •  22 мая 2017, 12:14

Погода спятила. Я ничего не имею против дождей и пасмурной погоды, но резкая смена температуры - ад для метеозависимых.

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Игорь Х  •  22 мая 2017, 13:16

Такие резкие изменения температуры вредны для все людей... независимо от степени "метеозависимости".

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