В Омске после жары ожидается резкое похолодание на двадцать градусов

Сегодня и завтра в Омске воздух прогреется до +31 градуса. Тёплыми будут и ночи - до +18 градусов. Но уже в среду погода резко изменится, солнце скроется за тучами, температура днём составит +11...+13°C.
Похолодание придёт в город с севера Омской области, где уже завтра, 23 мая, ожидается +12...+17°C. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, пасмурная погода в регионе будет сопровождаться кратковременными дождями разной интенсивности, в отдельные дни с грозой, сильным ветром и даже градом.
Согласно долгосрочному прогнозу, к выходным в Омске потеплеет до +20 градусов, однако по-прежнему будет пасмурно.
Капризы погоды не радуют: многие люди на своем здоровье прочувствуют такие температурные перепады.
С погодой в этом году вообще творится что-то ненормальное, когда это в мае были заморозки, а люди днем ходили в теплых куртках с капюшонами?
Что же такое происходит с планетой этой весной, погода явно не собирается налаживаться, а ведь уже скоро лето и хотелось хоть чуть-чуть насладиться солнечными денечками.
Погода спятила. Я ничего не имею против дождей и пасмурной погоды, но резкая смена температуры - ад для метеозависимых.
Такие резкие изменения температуры вредны для все людей... независимо от степени "метеозависимости".