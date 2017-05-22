В Омске после жары ожидается резкое похолодание на двадцать градусов

Погода в течение этой недели будет крайне переменчивой.

Сегодня и завтра в Омске воздух прогреется до +31 градуса. Тёплыми будут и ночи - до +18 градусов. Но уже в среду погода резко изменится, солнце скроется за тучами, температура днём составит +11...+13°C.

Похолодание придёт в город с севера Омской области, где уже завтра, 23 мая, ожидается +12...+17°C. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, пасмурная погода в регионе будет сопровождаться кратковременными дождями разной интенсивности, в отдельные дни с грозой, сильным ветром и даже градом.

Согласно долгосрочному прогнозу, к выходным в Омске потеплеет до +20 градусов, однако по-прежнему будет пасмурно.