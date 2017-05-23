В левобережном сквере появится беговая дорожка
Общество  •  23 мая 2017, 09:58, последнее обновление 23 мая 2017, 10:18  •  печать

В левобережном сквере появится беговая дорожка

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Зелёная зона в Авиагородке обновится ко Дню города.

Жители Кировского округа получили грант на строительство беговой дорожки в сквере имени Героев-авиаторов, расположенном между улицами Авиагородок и 12-го Декабря. Кроме того, в течение лета планируется отремонтировать освещение, пешеходные дорожки, высадить цветы, установить малые архитектурные формы и ограждение. В дальнейших планах - детские и спортивные площадки, а также сцена для проведения культурно-массовых мероприятий.

Добавим, что в сквере пройдёт окружная выставка зелёного строительства, цветоводства и садоводства "Флора". По этому поводу в сквере высажено более 60 крупномерных елей и сосен и 20 саженцев декоративных пород деревьев.

Теги  •  #беговая дорожка #благоустройство #Кировский округ #сквер

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Комментарии
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Александр Божежар  •  23 мая 2017, 11:31

Приятная новость, для комфортного бега и активного времяпрепровождения в городе мест не так уж и много.

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Алёна Ярошевич  •  23 мая 2017, 11:08

Современная молодежь очень сильно следит за собой и посещает спортзал, самое время создавать естественные условия для занятия спортом.

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