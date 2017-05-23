В левобережном сквере появится беговая дорожка

Жители Кировского округа получили грант на строительство беговой дорожки в сквере имени Героев-авиаторов, расположенном между улицами Авиагородок и 12-го Декабря. Кроме того, в течение лета планируется отремонтировать освещение, пешеходные дорожки, высадить цветы, установить малые архитектурные формы и ограждение. В дальнейших планах - детские и спортивные площадки, а также сцена для проведения культурно-массовых мероприятий.

Добавим, что в сквере пройдёт окружная выставка зелёного строительства, цветоводства и садоводства "Флора". По этому поводу в сквере высажено более 60 крупномерных елей и сосен и 20 саженцев декоративных пород деревьев.