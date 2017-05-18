Строителей, вырубающих в Омске деревья, заставили ухаживать за новыми посадками
Общество  •  18 мая 2017, 16:12, последнее обновление 18 мая 2017, 16:12  •  печать

Строителей, вырубающих в Омске деревья, заставили ухаживать за новыми посадками

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Мэрия изменила порядок компенсационного озеленения. Теперь застройщики обязаны не только высаживать новые деревья взамен вырубленных, но и осуществлять уход за ними.

Изменения утверждены на сегодняшнем заседании комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зелёных насаждений. Как и ранее, компании, спиливающие на своей территории деревья (например, под застройку), должны высадить взамен новые в пропорции один к трём. Но теперь к этому добавилась новая обязанность - осуществлять уходовые работы за новыми посадками в течение одного года. Сюда входят поливка, защита от вредителей и забота о сохранности компенсирующих деревьев.

- Обычно деревья, высаженные в рамках компенсации, поступали на содержание в наше бюджетное учреждение. В связи с недостаточным количеством техники и кадров, нам не всегда удавалось охватить все посадки, что влияло на приживаемость деревьев. Теперь эта проблема решена: предприниматели будут следить за состоянием новых посадок в течение года. Этого срока достаточно для того, чтобы дерево хорошо укоренилось, привыкло к новому месту и набралось сил для дальнейшего роста, - прокомментировала главный агроном Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Галина Цыганова.

Теги  •  #Галина Цыганова #компенсационное озеленение

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