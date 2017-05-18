Крупная авария на улице Гагарина могла произойти из-за неправильной разметки
Общество  •  18 мая 2017, 18:04  •  печать

Крупная авария на улице Гагарина могла произойти из-за неправильной разметки

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Дорожную разметку в месте автоаварии исследуют специалисты.

Очевидцы выдвигают новые предположения, по каким причинам в центре Омска произошло столкновение легкового авто и маршрутки. Напомним, вчера, 17 мая, омичка на Mersedes пыталась перестроиться для совершения поворота и врезалась в микроавтобус Ford. От удара маршрутка влетела в бетонное ограждение. Пострадали находившиеся в ней 12 пассажиров.

Омичи в соцсетях отмечали, что на этом  участке неправильно нанесена разметка. Линия, которая разрешает перестроиться в крайний правый ряд, якобы расположена слишком близко к перекрёстку. Из-за этого водители вынуждены поворачивать сразу из среднего ряда, а не перестраиваться заблаговременно. Как рассказали телеканалу "Продвижение" в городском департаменте транспорта, сегодня специалисты обследуют участок и, если разметка действительно нанесена неправильно, её исправят в течение суток.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #авария #дорожная разметка #ДТП #улица Гагарина

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Комментарии
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Игорь Х  •  18 мая 2017, 18:07

А может все-таки виновата "повышенная блондинистость" владелицы Mersedes?

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