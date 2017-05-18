Крупная авария на улице Гагарина могла произойти из-за неправильной разметки

Очевидцы выдвигают новые предположения, по каким причинам в центре Омска произошло столкновение легкового авто и маршрутки. Напомним, вчера, 17 мая, омичка на Mersedes пыталась перестроиться для совершения поворота и врезалась в микроавтобус Ford. От удара маршрутка влетела в бетонное ограждение. Пострадали находившиеся в ней 12 пассажиров.

Омичи в соцсетях отмечали, что на этом участке неправильно нанесена разметка. Линия, которая разрешает перестроиться в крайний правый ряд, якобы расположена слишком близко к перекрёстку. Из-за этого водители вынуждены поворачивать сразу из среднего ряда, а не перестраиваться заблаговременно. Как рассказали телеканалу "Продвижение" в городском департаменте транспорта, сегодня специалисты обследуют участок и, если разметка действительно нанесена неправильно, её исправят в течение суток.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".