Появилось видео первых минут ДТП с маршруткой в центре Омска
Происшествия  •  17 мая 2017, 16:33, последнее обновление 17 мая 2017, 16:33  •  печать

Появилось видео первых минут ДТП с маршруткой в центре Омска

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В сети появилась видеозапись, которую сделал очевидец аварии, произошедшей на улице Гагарина. На камеру удалось заснять, как ведут себя пострадавшие пассажиры маршрутки.

В паблике "ЧП Омск" появилась видеозапись  ДТП, произошедшего сегодня на улице Гагарина, неподалеку от остановки общественного транспорта "Госпиталь". На кадрах запечатлены первые минуты сразу после аварии.

Напомним, по информации пресс-службы УМВД России по Омской области, 44-летняя женщина-водитель Mercedes во время перестроения не уступила дорогу маршрутке, ехавшей в попутном направлении по крайней правой полосе. В результате произошло столкновение.

На видеозаписи видно, что в первую очередь пассажиры вынесли из маршрутки женщину, которая, по всей видимости, находится без сознания, а также двух перепуганных детей. Отметим, что по информации "НГС. Омск", водитель иномарки пыталась повернуть в сторону бара-ресторана Manhattan.

Пользователи соцсети утверждают, что осуществить маневр можно только со второго ряда, поскольку в том месте неправильно нанесена разметка. В таком случае окажется, что в ДТП есть частичная вина дорожных служб.

Теги  •  #видео #ДТП #иномарка #маршрутка #пассажиры #пострадавший

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