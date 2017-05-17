В Омске маршрутка, полная пассажиров, попала в ДТП на улице Гагарина
Происшествия  •  17 мая 2017, 14:51, последнее обновление 17 мая 2017, 16:25  •  печать

В Омске маршрутка, полная пассажиров, попала в ДТП на улице Гагарина

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В центре Омска водитель Mercedes врезалась в маршрутку, в которой находились 14 человек. В результате ДТП 11 из них обратились за медицинской помощью.

В дежурную часть ГИБДД около 13:00 поступила информация о ДТП на улице Гагарина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой.

По предварительным данным известно, что 44-летняя женщина-водитель Mercedes ехала по улице Гагарина в сторону улицы Интернациональной. Во время перестроения она не предоставила преимущество в движении и врезалась в маршрутку № 323 (улица 3-я Железнодорожная - улица Бархатовой), ехавшую в попутном направлении.

 

После столкновения микроавтобус врезался в бетонную конструкцию. В результате ДТП 11 человек обратились за медицинской помощью. По информации очевидцев, некоторые из них получили переломы. На момент аварии в салоне находилось 14 пассажиров. Полиция проводит проверку, в результате которой будет установлено количество пострадавших.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #ДТП #иномарка #маршрутка #пассажиры

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