В Омске маршрутка, полная пассажиров, попала в ДТП на улице Гагарина

В центре Омска водитель Mercedes врезалась в маршрутку, в которой находились 14 человек. В результате ДТП 11 из них обратились за медицинской помощью.

В дежурную часть ГИБДД около 13:00 поступила информация о ДТП на улице Гагарина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой.

По предварительным данным известно, что 44-летняя женщина-водитель Mercedes ехала по улице Гагарина в сторону улицы Интернациональной. Во время перестроения она не предоставила преимущество в движении и врезалась в маршрутку № 323 (улица 3-я Железнодорожная - улица Бархатовой), ехавшую в попутном направлении.

После столкновения микроавтобус врезался в бетонную конструкцию. В результате ДТП 11 человек обратились за медицинской помощью. По информации очевидцев, некоторые из них получили переломы. На момент аварии в салоне находилось 14 пассажиров. Полиция проводит проверку, в результате которой будет установлено количество пострадавших.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области