Прокурор Омска перечислил нарушения, выявленные в работе "Тепловой компании"
Общество  •  17 мая 2017, 16:43  •  печать

Прокурор Омска перечислил нарушения, выявленные в работе "Тепловой компании"

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Надзорный орган выясняет, почему руководство муниципального предприятия оказалось неэффективным, а в тариф включались необоснованные расходы.

В апреле прокуратура Омска передала в следственный комитет материалы проверки, проведённой в отношении МП "Тепловая компания" и администрации города. По её итогам в отношении руководителей предприятия и городских чиновников может быть возбуждено уголовное дело по признакам преступлений "Злоупотребление полномочиями" и "Халатность".

Прокурор города Омска Алексей Полубояров рассказал сегодня, что у надзорных органов есть "довольно серьёзные претензии относительно предприятия и управления им". По итогам проверки внесены акты прокурорского реагирования, некоторые нарушения устраняется, а ряд виновных лиц уже привлечены к ответственности.

- Это вопросы крайне серьёзные. Устранение нарушений мы ставим на особый контроль. Деятельность прокуратуры в этом случае направлена на то, чтобы не произошло ущемления прав потребителей, - прокомментировал нашему корреспонденту Алексей Полубояров. - Там достаточно большой перечень нарушений. Могу сказать, что помимо объективных сложностей деятельности этого предприятия, были выявлены нарушения, связанные с неэффективным использованием имеющихся ресурсов. У нас есть вопросы по включению тех или иных затрат и их учёту в тарифах, с тем, что денежные средства использовались на те расходы, которые мы не считаем необходимыми, и это достаточно большие средства. 

Алексей Полубояров добавил, что прокуратура также изучает ситуацию с долгами "Тепловой компании" перед поставщиком газа ООО "Газпром межрегионгаз Омск". На данный момент она превышает 257 млн руб.

Теги  •  #Алексей Полубояров #прокуратура #Тепловая компания

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