Прокуроры ищут халатность и злоупотребления в мэрии Омска и "Тепловой компании"

По инициативе омской прокуратуры в МП "Тепловая компания" и администрации города началась доследственная проверка деятельности должностных лиц. Интерес надзорных органов вызвала финансово-хозяйственная деятельность предприятия. Так, прокурорами было установлено, что руководство МП не подаёт иски в суд с требованием взыскать дебиторскую задолженность, составляющую 700 млн руб. При этом кредиторская задолженность предприятия почти в два раза превышает эту сумму. Из-за долгов над предприятием даже нависла угроза отключения от газа.

- С начала года ситуация с платёжной дисциплиной крупного дебитора значительно усугубилась, - сообщала в середине апреля пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Омск". - В январе на счёт поставщика газа поступило лишь 14 млн руб., в феврале платежей от "Тепловой компании" не поступало, поставщику газа предприятием был предложен очередной график платежей от 28.02.2017 года, который дебитором не мог быть исполнен (оплаты в последний день месяца не было), поэтому поставщиком и не согласовывался. В марте платёж "Тепловой компании" составил 210,5 млн рублей. Перед региональным поставщиком топлива была погашена задолженность за потреблённый в период с апреля по ноябрь 2016 года газ.

Бухгалтерский учёт в "Тепловой компании", уверены прокуроры, ведётся ненадлежащим образом. Ранее главный бухгалтер предприятия был привлечён к административной ответственности за нарушение установленного порядка ценообразования. Наказанием за проступок стал штраф в размере 50 тыс. руб.

При наличии огромного количества долгов руководство предприятия заключило необоснованные, по мнению прокуроров, сделки на общую сумму более 20 млн руб. При этом согласие на их заключение у учредителя предприятия - администрации города - руководство "Тепловой компании" не запрашивало.

- В условиях отрицательного финансового результата, наличия значительной кредиторской задолженности МП "Тепловая компания" понесены экономически необоснованные сделки по заключению договоров на оказание консультационных услуг (7 млн руб.), разработке схемы теплоснабжения города Омска (7,4 млн руб.), осуществлены необязательные социальные и иные выплаты работникам предприятия на более чем 5,8 млн руб., - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В апреле текущего года прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации города и МП "Тепловая компания", подозреваемых в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями.

Сотрудники департамента городского хозяйства, которому подведомственно муниципальное предприятие, и в самой "Тепловой компании" предоставить оперативный комментарий по поводу информации прокуратуры не смогли.